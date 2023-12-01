https://ukraina.ru/20231201/1051657210.html

В Евросоюзе назревает кризис из-за Украины - Politico

В Евросоюзе назревает кризис из-за Украины - Politico - 01.12.2023 Украина.ру

В Евросоюзе назревает кризис из-за Украины - Politico

Кризис назревает в Евросоюзе из-за Украины. Об этом 1 декабря сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников

2023-12-01T11:47

2023-12-01T11:47

2023-12-01T11:47

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"Назревающий политический кризис может разгореться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро", - говорится в материале.Как отмечает газета, "сильную головную боль" европейским политикам создает, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее власти Венгрии говорили о том, что не поддерживают внесение вопроса о вступлении Украины в ЕС на повестку предстоящего саммита, а сам Орбан неоднократно заявлял, что ЕС сначала необходимо разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.Европейские дипломаты обеспокоены тем, что на саммите он может держать ЕС "в заложниках", так как все крупные стратегические решения в Евросоюзе принимаются единогласно.Другое высокопоставленное лицо также считает, что декабрьский саммит может стать "одним из самых сложных".Как отмечает издание, дипломаты ищут различные способы избежать вето со стороны Венгрии на предстоящем саммите. По словам трех источников, сумма в 50 миллиардов может быть выплачена Киеву не единовременно, а в течение 2024-2027 годов частями. Однако этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ukraina.ru/20191109/1025619040.html

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