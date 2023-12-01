https://ukraina.ru/20231201/1051655658.html

"Через много-много лет": премьер Венгрии предложил отложить вопрос вступления Украины в ЕС

"Через много-много лет": премьер Венгрии предложил отложить вопрос вступления Украины в ЕС - 01.12.2023 Украина.ру

"Через много-много лет": премьер Венгрии предложил отложить вопрос вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 декабря в эфире радио Kossuth посоветовал не торопиться со вступлением Украины в Евросоюз

2023-12-01T10:52

2023-12-01T10:52

2023-12-01T10:52

украина

ес

виктор орбан

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"Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет", - сказал Орбан.По его словам, ЕС уже совершил подобную ошибку с Турцией, более 20 лет назад начав переговоры о вступлении страны в ЕС, не проработав это решение, в результате чего "у всех фрустрация".Орбан подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в ЕС явно не проработан, потому что неизвестно реальное количество населения. Странам Восточной и Центральной Европы в случае вступления Украины в ЕС придется лишиться выплат из европейского бюджета, а появление украинских сельхозпродуктов в Европе разрушит рынки этих стран.

https://ukraina.ru/20210922/1032304904.html

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украина, ес, виктор орбан, венгрия, зарубежье, новости