Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО
Самолёты морской авиации Черноморского флота России утром 1 декабря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крымскому полуострову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Первого декабря около 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении военного ведомства.
Расчёты ПВО, лётчики и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
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