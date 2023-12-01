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Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО

Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО - 01.12.2023 Украина.ру

Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО

Самолёты морской авиации Черноморского флота России утром 1 декабря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крымскому полуострову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-01T09:02

2023-12-01T09:02

2023-12-01T09:02

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"Первого декабря около 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении военного ведомства.Расчёты ПВО, лётчики и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.

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новости, россия, крым, вкс, черноморский флот, всу, беспилотники, катер, сво