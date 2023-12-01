Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО - 01.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231201/1051650505.html
Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО
Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО - 01.12.2023 Украина.ру
Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО
Самолёты морской авиации Черноморского флота России утром 1 декабря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крымскому полуострову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-01T09:02
2023-12-01T09:02
новости
россия
крым
вкс
черноморский флот
всу
беспилотники
катер
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102112/01/1021120189_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_d90361566b8a83f4275b1c8e6ef55cf9.jpg.webp
"Первого декабря около 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении военного ведомства.Расчёты ПВО, лётчики и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102112/01/1021120189_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_51553cde85e7a3864a8d2926f0ac4abb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, вкс, черноморский флот, всу, беспилотники, катер, сво
Новости, Россия, Крым, ВКС, Черноморский флот, ВСУ, беспилотники, катер, СВО

Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО

09:02 01.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛётно-тактические учения морской авиации в Ейске
Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Самолёты морской авиации Черноморского флота России утром 1 декабря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крымскому полуострову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Первого декабря около 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении военного ведомства.
Расчёты ПВО, лётчики и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 05:35
Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского мостаВСУ ведут асимметричную террористическую войну, где морские подводные и надводные дроны играют первостепенную роль, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиРоссияКрымВКСЧерноморский флотВСУбеспилотникикатерСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP
09:31В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда
09:25Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политику
09:02Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер – МО
08:46Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
08:33Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти
08:27Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске
08:11Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"
08:06Бойкот, который лопнул. Сергей Лавров стал звездой саммита ОБСЕ в Скопье
08:03"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico
08:00Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всего
07:57ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев
07:41Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста
07:41Новая помощь Украине ослабит США - сенатор
07:35Родион Мирошник: Россия будет защищать украинский язык
07:29Чей проект "Арестович": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?
07:29Азаров объяснил, что обессилило власть Украины
07:20"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
07:13ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром
07:09Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Лента новостейМолния