"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины

"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ

Украинский Евромайдан - очень грязная и страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Сейчас немецкий обыватель стал задумываться о целесообразности проекта и огромных денежных вливаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт