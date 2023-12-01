https://ukraina.ru/20231201/1051647079.html
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 1 декабря
2023-12-01T06:22
2023-12-01T06:22
2023-12-01T06:22
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воздушная тревога
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"Херсонская, Николаевская - снова угроза вражеских БПЛА", - также говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231201/1051642782.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 1 декабря
"Херсонская, Николаевская - снова угроза вражеских БПЛА", - также говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.