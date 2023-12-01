"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру
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"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру
"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 1 декабря
2023-12-01T06:22
2023-12-01T06:22
новости
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"Херсонская, Николаевская - снова угроза вражеских БПЛА", - также говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины

06:22 01.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 1 декабря
"Херсонская, Николаевская - снова угроза вражеских БПЛА", - также говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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