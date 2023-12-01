https://ukraina.ru/20231201/1051646919.html
ВКС начинают массово учить лётчиков применению "умных бомб" в СВО – источник
ВКС начинают массово учить лётчиков применению "умных бомб" в СВО – источник - 01.12.2023 Украина.ру
ВКС начинают массово учить лётчиков применению "умных бомб" в СВО – источник
ВКС начинают массовое обучение лётчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом со ссылкой на информированный источник 1 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-01T06:06
2023-12-01T06:06
2023-12-01T06:06
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су-34
авиабомбы
сво
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УМПК имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Модуль крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую и высокоточную. Сейчас в зоне СВО с фронтовых бомбардировщиков Су-34 применяются бомбы с УМПК в 250, 500 и 1500 килограммов."В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения лётчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК. Это позволит увеличить число лётчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары "умными авиабомбами" в зоне СВО по украинским военным объектам", - рассказал источник.По его словам, боевая апробация УМПК в зоне спецоперации показала высокую эффективность таких боеприпасов. Они обеспечивают высокоточное поражение объектов украинских войск на линии боевого соприкосновения при низкой стоимости. Типовыми целями для боеприпасов с УМПК стали скопления живой силы противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения и командные пункты.Отмечается, что для Су-34 в настоящее время дорабатывают программное обеспечение, позволяющее наносить удары бомбами с УМПК при любых манёврах.
https://ukraina.ru/20231116/1051035365.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вкс, су-34, авиабомбы, сво
Новости, Россия, ВКС, Су-34, авиабомбы, СВО
ВКС начинают массово учить лётчиков применению "умных бомб" в СВО – источник
ВКС начинают массовое обучение лётчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом со ссылкой на информированный источник 1 декабря сообщает РИА Новости
УМПК имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Модуль крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую и высокоточную. Сейчас в зоне СВО с фронтовых бомбардировщиков Су-34 применяются бомбы с УМПК в 250, 500 и 1500 килограммов.
"В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения лётчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК. Это позволит увеличить число лётчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары "умными авиабомбами" в зоне СВО по украинским военным объектам", - рассказал источник.
По его словам, боевая апробация УМПК в зоне спецоперации показала высокую эффективность таких боеприпасов. Они обеспечивают высокоточное поражение объектов украинских войск на линии боевого соприкосновения при низкой стоимости. Типовыми целями для боеприпасов с УМПК стали скопления живой силы противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения и командные пункты.
Отмечается, что для Су-34 в настоящее время дорабатывают программное обеспечение, позволяющее наносить удары бомбами с УМПК при любых манёврах.