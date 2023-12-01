Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций - 01.12.2023 Украина.ру
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Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций
Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций - 01.12.2023 Украина.ру
Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций
Власти Японии ввели санкции против четырёх организаций и четырёх частных лиц, якобы причастных к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещённой резолюциями СБ ООН. Об этом 1 декабря сообщает МИД Японии
2023-12-01T05:41
2023-12-01T05:41
новости
япония
кндр
санкции
россия
антироссийские санкции
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В санкционном списке - гражданин России Сергей Козлов, проживающий в Москве гражданин КНДР, а также расположенная в Москве компания Intellekt LCC."В качестве вклада в международные усилия для мира во всём мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещёнными Северной Корее резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении японского ведомства.В список лиц, помимо Сергея Козлова и проживающего в Москве гражданина КНДР Чон Чжин Ёна, попали проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.Список подсанкционных организаций пополнили также Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и организация Kimsuky, адрес которой не указан.
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новости, япония, кндр, санкции, россия, антироссийские санкции
Новости, Япония, КНДР, санкции, Россия, антироссийские санкции

Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций

05:41 01.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Власти Японии ввели санкции против четырёх организаций и четырёх частных лиц, якобы причастных к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещённой резолюциями СБ ООН. Об этом 1 декабря сообщает МИД Японии
В санкционном списке - гражданин России Сергей Козлов, проживающий в Москве гражданин КНДР, а также расположенная в Москве компания Intellekt LCC.
"В качестве вклада в международные усилия для мира во всём мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещёнными Северной Корее резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении японского ведомства.
В список лиц, помимо Сергея Козлова и проживающего в Москве гражданина КНДР Чон Чжин Ёна, попали проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.
Список подсанкционных организаций пополнили также Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и организация Kimsuky, адрес которой не указан.
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