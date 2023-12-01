https://ukraina.ru/20231201/1051646707.html

Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций

Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций - 01.12.2023 Украина.ру

Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций

Власти Японии ввели санкции против четырёх организаций и четырёх частных лиц, якобы причастных к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещённой резолюциями СБ ООН. Об этом 1 декабря сообщает МИД Японии

2023-12-01T05:41

2023-12-01T05:41

2023-12-01T05:41

новости

япония

кндр

санкции

россия

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg

В санкционном списке - гражданин России Сергей Козлов, проживающий в Москве гражданин КНДР, а также расположенная в Москве компания Intellekt LCC."В качестве вклада в международные усилия для мира во всём мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещёнными Северной Корее резолюциями СБ ООН", - говорится в сообщении японского ведомства.В список лиц, помимо Сергея Козлова и проживающего в Москве гражданина КНДР Чон Чжин Ёна, попали проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.Список подсанкционных организаций пополнили также Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и организация Kimsuky, адрес которой не указан.

https://ukraina.ru/20231019/1050336103.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, япония, кндр, санкции, россия, антироссийские санкции