Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:27 мск 1 декабря
2023-12-01T03:46
2023-12-01T03:46
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
бпла
ракеты
сво
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, ракеты, СВО

Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины

03:46 01.12.2023
 
© X / Національний КорпусМарш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина
Марш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© X / Національний Корпус
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:27 мск 1 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 20:59
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"Проблемы с согласованием повестки Обзорного совещания по человеческому измерению порождены в том числе и тем, что "некоторые делегации упорно препятствуют включению в неё проблемы неонацизма". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
 
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