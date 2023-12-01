Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:27 мск 1 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.
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