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Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины - 01.12.2023 Украина.ру

Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Харьковской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:27 мск 1 декабря

2023-12-01T03:46

2023-12-01T03:46

2023-12-01T03:46

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Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво