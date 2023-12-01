В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу - 01.12.2023 Украина.ру
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В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу - 01.12.2023 Украина.ру
В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 1 декабря
2023-12-01T02:48
2023-12-01T02:48
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воздушная тревога
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Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской и Кировоградской областях Украины.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, СВО

В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу

02:48 01.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 1 декабря
Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской и Кировоградской областях Украины.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Abrams - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 19:09
Проблемы с "Абрамсами", бессрочный Зеленский. Итоги 30 ноября на УкраинеЗападные издания сообщили о рисках, связанных с использованием американских танков М-1 Abrams на Украине. Украинские парламентские фракции и группы подписали декларацию о недопустимости выборов в стране во время действия военного положения
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:32Конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года - American Conservative
02:48В Николаевской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
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