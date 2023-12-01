"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ - 01.12.2023 Украина.ру
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"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ
"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ - 01.12.2023 Украина.ру
"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ
Украинский Евромайдан - очень грязная и страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Сейчас немецкий обыватель стал задумываться о целесообразности проекта и огромных денежных вливаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T05:20
2023-12-01T05:20
новости
украина
майдан
евромайдан
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германия
власти украины
виктор янукович
деньги
финансирование
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Стравить славян со славянами — это идеальная спецоперация, которая должна попасть в книги ЦРУ. Это получилось с помощью денег и купленных правителей новой Украины. Перед Майданом Украине были нужны некоторые реформы, но правительство экс-президента Виктора Януковича с ними запоздало, рассказал экс-депутат.Украинский Евромайдан - очень грязная, страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Но в медиапространстве Германии и тогда, и сейчас он подается как символ свободы, добавил эксперт.Сейчас же все больше голосов о том, что сколько бы денег Германия туда не отправляла, военного решения вопроса нет и не будет. Сейчас нужно призвать к ответственности тех людей, которые стоят за этой "помощью", потому что на их руках кровь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051595480.html
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новости, украина, майдан, евромайдан, госпереворот, германия, власти украины, виктор янукович, деньги, финансирование, протесты
Новости, Украина, Майдан, евромайдан, госпереворот, Германия, власти Украины, Виктор Янукович, деньги, финансирование, протесты

"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ

05:20 01.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Украинский Евромайдан - очень грязная и страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Сейчас немецкий обыватель стал задумываться о целесообразности проекта и огромных денежных вливаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Стравить славян со славянами — это идеальная спецоперация, которая должна попасть в книги ЦРУ. Это получилось с помощью денег и купленных правителей новой Украины. Перед Майданом Украине были нужны некоторые реформы, но правительство экс-президента Виктора Януковича с ними запоздало, рассказал экс-депутат.
Украинский Евромайдан - очень грязная, страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Но в медиапространстве Германии и тогда, и сейчас он подается как символ свободы, добавил эксперт.
"Но сегодня простой [немецкий] обыватель чувствует дырку в своем кармане, произошедшую, не в последнюю очередь, из-за огромных вложений в украинский конфликт, и начинает задумываться о целесообразности всего этого проекта", - подчеркнул Гердт.
Сейчас же все больше голосов о том, что сколько бы денег Германия туда не отправляла, военного решения вопроса нет и не будет. Сейчас нужно призвать к ответственности тех людей, которые стоят за этой "помощью", потому что на их руках кровь, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Выдрин интервью
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Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской властиЕвромайдан стал главным триггером нынешних драматических событий на Украине, во время которых достается даже женам второстепенных властных интриганов, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
 
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