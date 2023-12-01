https://ukraina.ru/20231201/1051642782.html

"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ

"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ - 01.12.2023 Украина.ру

"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ

Украинский Евромайдан - очень грязная и страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Сейчас немецкий обыватель стал задумываться о целесообразности проекта и огромных денежных вливаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T05:20

2023-12-01T05:20

2023-12-01T05:20

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Стравить славян со славянами — это идеальная спецоперация, которая должна попасть в книги ЦРУ. Это получилось с помощью денег и купленных правителей новой Украины. Перед Майданом Украине были нужны некоторые реформы, но правительство экс-президента Виктора Януковича с ними запоздало, рассказал экс-депутат.Украинский Евромайдан - очень грязная, страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы наблюдаем. Но в медиапространстве Германии и тогда, и сейчас он подается как символ свободы, добавил эксперт.Сейчас же все больше голосов о том, что сколько бы денег Германия туда не отправляла, военного решения вопроса нет и не будет. Сейчас нужно призвать к ответственности тех людей, которые стоят за этой "помощью", потому что на их руках кровь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051595480.html

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новости, украина, майдан, евромайдан, госпереворот, германия, власти украины, виктор янукович, деньги, финансирование, протесты