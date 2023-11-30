ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью
Вечером в четверг, 30 ноября, Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянскую область. Операторы противовоздушной обороны уничтожили над регионом беспилотник, сообщили в миноброны
"Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – следует из сообщения в телеграм-канале оборонного ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в заявлял, что в стране готовят "хорошие дальнобойные вещи", очевидно имея ввиду ракеты, способные преодолевать бóльшие расстояния.
В апреле этого года сообщалось, что Россия значительно нарастила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной. Для обнаружения воздушных целей, действующих с территории Незалежной, было дополнительно привлечено более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолётов радиолокационного дозора и наведения.