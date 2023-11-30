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ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью - 30.11.2023 Украина.ру

ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

Вечером в четверг, 30 ноября, Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянскую область. Операторы противовоздушной обороны уничтожили над регионом беспилотник, сообщили в миноброны

2023-11-30T19:01

2023-11-30T19:01

2023-11-30T19:01

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в заявлял, что в стране готовят "хорошие дальнобойные вещи", очевидно имея ввиду ракеты, способные преодолевать бóльшие расстояния. В апреле этого года сообщалось, что Россия значительно нарастила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной. Для обнаружения воздушных целей, действующих с территории Незалежной, было дополнительно привлечено более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолётов радиолокационного дозора и наведения.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сво, брянская область