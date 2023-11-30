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Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией - 30.11.2023 Украина.ру
Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на российско-финской границе, пишет издание Yle
2023-11-30T17:18
2023-11-30T17:18
2023-11-30T17:18
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Журналисты издания пообщались с заместителем командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юккой Луккари.В Госпогранслужбе Финляндии надеются, что российские власти позаботятся о прибывших к границе людях, которых не пропускает финская сторона. "Если люди находятся на российской стороне, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль российских властей. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то мы выполним свой долг и позаботимся о них", добавил Луккари.Вся восточная граница в настоящее время закрыта, кроме Вайниккала, через которую курсируют грузовые поезда. В соответствии с решением правительства восточная граница закрыта до 13 декабря.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, кпп, граница, государственная граница, пересечение границы, госпогранслужба, россия
Новости, Финляндия, КПП, граница, государственная граница, пересечение границы, Госпогранслужба, Россия
Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на российско-финской границе, пишет издание Yle
Журналисты издания пообщались с заместителем командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юккой Луккари.
"На границе установили двойные заграждения […] На данный момент пограничные пункты закрыты.На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", - заявил Луккари.
В Госпогранслужбе Финляндии надеются, что российские власти позаботятся о прибывших к границе людях, которых не пропускает финская сторона. "Если люди находятся на российской стороне, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль российских властей. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то мы выполним свой долг и позаботимся о них", добавил Луккари.
Вся восточная граница в настоящее время закрыта, кроме Вайниккала, через которую курсируют грузовые поезда. В соответствии с решением правительства восточная граница закрыта до 13 декабря.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.
В МИД РФ заявили
, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила
, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.