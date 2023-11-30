Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией - 30.11.2023 Украина.ру
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Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией - 30.11.2023 Украина.ру
Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на российско-финской границе, пишет издание Yle
2023-11-30T17:18
2023-11-30T17:18
новости
финляндия
кпп
граница
государственная граница
пересечение границы
госпогранслужба
россия
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Журналисты издания пообщались с заместителем командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юккой Луккари.В Госпогранслужбе Финляндии надеются, что российские власти позаботятся о прибывших к границе людях, которых не пропускает финская сторона. "Если люди находятся на российской стороне, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль российских властей. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то мы выполним свой долг и позаботимся о них", добавил Луккари.Вся восточная граница в настоящее время закрыта, кроме Вайниккала, через которую курсируют грузовые поезда. В соответствии с решением правительства восточная граница закрыта до 13 декабря.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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новости, финляндия, кпп, граница, государственная граница, пересечение границы, госпогранслужба, россия
Новости, Финляндия, КПП, граница, государственная граница, пересечение границы, Госпогранслужба, Россия

Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией

17:18 30.11.2023
 
© AFP2023 / LAURI HEINO
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP2023 / LAURI HEINO
Читать в
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на российско-финской границе, пишет издание Yle
Журналисты издания пообщались с заместителем командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юккой Луккари.
"На границе установили двойные заграждения […] На данный момент пограничные пункты закрыты.На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", - заявил Луккари.
В Госпогранслужбе Финляндии надеются, что российские власти позаботятся о прибывших к границе людях, которых не пропускает финская сторона. "Если люди находятся на российской стороне, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль российских властей. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то мы выполним свой долг и позаботимся о них", добавил Луккари.
Вся восточная граница в настоящее время закрыта, кроме Вайниккала, через которую курсируют грузовые поезда. В соответствии с решением правительства восточная граница закрыта до 13 декабря.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.
В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 14:28
"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с РоссиейХельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года
 
НовостиФинляндияКППграницагосударственная границапересечение границыГоспогранслужбаРоссия
 
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