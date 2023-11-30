https://ukraina.ru/20231130/1051628743.html
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ - 30.11.2023 Украина.ру
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-30T15:17
2023-11-30T15:17
2023-11-30T15:17
дроны
минобороны рф
техника
новости
военные
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин и другая техника.
https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дроны, минобороны рф, техника, новости, военные, пво
дроны, Минобороны РФ, техника, Новости, военные, ПВО
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин и другая техника.