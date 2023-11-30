https://ukraina.ru/20231130/1051628743.html

Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ

Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ - 30.11.2023 Украина.ру

Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-30T15:17

2023-11-30T15:17

2023-11-30T15:17

дроны

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин и другая техника.

https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html

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дроны, минобороны рф, техника, новости, военные, пво