Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ - 30.11.2023 Украина.ру
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Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ - 30.11.2023 Украина.ру
Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-30T15:17
2023-11-30T15:17
дроны
минобороны рф
техника
новости
военные
пво
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин и другая техника.
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дроны, минобороны рф, техника, новости, военные, пво
дроны, Минобороны РФ, техника, Новости, военные, ПВО

Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ

15:17 30.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, больше 9,3 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин и другая техника.
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