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Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами - 30.11.2023 Украина.ру
Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
Киев может прибегнуть к "крайним мерам" из-за сокращения внешнего финансирования, сообщает 30 ноября "РБК-Украина"
2023-11-30T14:56
2023-11-30T14:56
2023-11-30T14:56
запад
финансирование
доллар
новости
помощь
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Опрошенные изданием эксперты посчитали, что при сокращении западной помощи стране "удастся прожить минимум первый квартал, в лучшем случае полгода".Цены начнут расти, а курс доллара пойдет вверх."План "Б" в правительстве готовят на крайний случай, а пока продолжают вести переговоры с партнерами", - пишет издание.Уже несколько месяцев идут разговоры о том, что западное общество начинает уставать от конфликта на Украине и непомерных аппетитов киевских властей. В конце сентября глава Минфина Марченко признал, что желающих выделять деньги Украине в западных странах становится "все меньше и меньше". Да и сам Зеленский отмечал, что замечает изменения в настроении некоторых своих партнеров.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, финансирование, доллар, новости, помощь
Запад, финансирование, доллар, Новости, помощь
Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
Киев может прибегнуть к "крайним мерам" из-за сокращения внешнего финансирования, сообщает 30 ноября "РБК-Украина"
Опрошенные изданием эксперты посчитали, что при сокращении западной помощи стране "удастся прожить минимум первый квартал, в лучшем случае полгода".
"Если вопрос финансирования решить не удастся, то придется прибегнуть ко второму этапу - урезание программ и перераспределение налогов. Если и это не поможет правительству удержаться "на плаву", придется применять крайнюю меру - "включать печатный станок". Тогда о низкой инфляции и стабильном валютном курсе придется забыть", - говорится в материале.
Цены начнут расти, а курс доллара пойдет вверх.
"План "Б" в правительстве готовят на крайний случай, а пока продолжают вести переговоры с партнерами", - пишет издание.
Уже несколько месяцев идут разговоры о том, что западное общество начинает уставать от конфликта на Украине и непомерных аппетитов киевских властей. В конце сентября глава Минфина Марченко признал, что желающих выделять деньги Украине в западных странах становится "все меньше и меньше". Да и сам Зеленский отмечал, что замечает изменения в настроении некоторых своих партнеров.