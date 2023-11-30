https://ukraina.ru/20231130/1051628613.html

Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами

Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами - 30.11.2023 Украина.ру

Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами

Киев может прибегнуть к "крайним мерам" из-за сокращения внешнего финансирования, сообщает 30 ноября "РБК-Украина"

2023-11-30T14:56

2023-11-30T14:56

2023-11-30T14:56

запад

финансирование

доллар

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Опрошенные изданием эксперты посчитали, что при сокращении западной помощи стране "удастся прожить минимум первый квартал, в лучшем случае полгода".Цены начнут расти, а курс доллара пойдет вверх."План "Б" в правительстве готовят на крайний случай, а пока продолжают вести переговоры с партнерами", - пишет издание.Уже несколько месяцев идут разговоры о том, что западное общество начинает уставать от конфликта на Украине и непомерных аппетитов киевских властей. В конце сентября глава Минфина Марченко признал, что желающих выделять деньги Украине в западных странах становится "все меньше и меньше". Да и сам Зеленский отмечал, что замечает изменения в настроении некоторых своих партнеров.

https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html

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запад, финансирование, доллар, новости, помощь