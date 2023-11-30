https://ukraina.ru/20231130/1051624034.html
Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор - 30.11.2023 Украина.ру
Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотников в следующем году, заявил губернатор региона Алексей Русских, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-30T13:18
2023-11-30T13:18
2023-11-30T13:18
новости
россия
ульяновская область
губернатор
беспилотники
бпла
сво
спецоперация
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Русских прокомментировал вопрос разработки и производства беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним. Ульяновские компании активно работают в этой сфере, подчеркнул губернатор.В регионе стараются всячески помогать местным производителям увеличивать свои мощности, создавать для них особые меры поддержки, добавил он.В Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). НПЦ будут созданы для формирования в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей.Глава региона подчеркнул, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства.В регионе планируется построить несколько дронопортов. Это специализированные площадки для обслуживания беспилотников и обеспеченные взлётно-посадочной инфраструктурой.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, ульяновская область, губернатор, беспилотники, бпла, сво, спецоперация
Новости, Россия, Ульяновская область, губернатор, беспилотники, БПЛА, СВО, Спецоперация
Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотников в следующем году, заявил губернатор региона Алексей Русских, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости
Русских прокомментировал вопрос разработки и производства беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним. Ульяновские компании активно работают в этой сфере, подчеркнул губернатор.
"За последний год в регионе изготовлено более 5 тысяч беспилотников разных типов, с разными характеристиками и для решения широкого спектра задач. Большая часть, конечно, направлена в зону СВО. […] Мы планируем в следующем году увеличить количество произведенных аппаратов", - сказал Русских.
В регионе стараются всячески помогать местным производителям увеличивать свои мощности, создавать для них особые меры поддержки, добавил он.
В Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). НПЦ будут созданы для формирования в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей.
Глава региона подчеркнул, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства.
В регионе планируется построить несколько дронопортов. Это специализированные площадки для обслуживания беспилотников и обеспеченные взлётно-посадочной инфраструктурой.