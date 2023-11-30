https://ukraina.ru/20231130/1051624034.html

Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор

Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор - 30.11.2023 Украина.ру

Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор

В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотников в следующем году, заявил губернатор региона Алексей Русских, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-30T13:18

2023-11-30T13:18

2023-11-30T13:18

новости

россия

ульяновская область

губернатор

беспилотники

бпла

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg

Русских прокомментировал вопрос разработки и производства беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним. Ульяновские компании активно работают в этой сфере, подчеркнул губернатор.В регионе стараются всячески помогать местным производителям увеличивать свои мощности, создавать для них особые меры поддержки, добавил он.В Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). НПЦ будут созданы для формирования в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей.Глава региона подчеркнул, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства.В регионе планируется построить несколько дронопортов. Это специализированные площадки для обслуживания беспилотников и обеспеченные взлётно-посадочной инфраструктурой.

https://ukraina.ru/20230911/1049307931.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ульяновская область, губернатор, беспилотники, бпла, сво, спецоперация