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Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино

Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино - 30.11.2023 Украина.ру

Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино

Расчет гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября в Минобороны России

2023-11-30T07:13

2023-11-30T07:13

2023-11-30T07:29

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"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций", - говорится в материале.Уточняется, что атакованные российскими бойцами украинские позиции были расположены в районе населенного пункта Работино на Запорожском участке фронта.

https://ukraina.ru/20220504/1033909228.html

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удары, новости, всу, работино, артиллерия, бойцы