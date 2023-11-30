Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино - 30.11.2023 Украина.ру
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Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино
Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино - 30.11.2023 Украина.ру
Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино
Расчет гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября в Минобороны России
2023-11-30T07:13
2023-11-30T07:29
удары
новости
всу
работино
артиллерия
бойцы
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"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций", - говорится в материале.Уточняется, что атакованные российскими бойцами украинские позиции были расположены в районе населенного пункта Работино на Запорожском участке фронта.
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удары, новости, всу, работино, артиллерия, бойцы
удары, Новости, ВСУ, Работино, артиллерия, бойцы

Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино

07:13 30.11.2023 (обновлено: 07:29 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Запорожском направлении
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Расчет гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября в Минобороны России
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций", - говорится в материале.
Уточняется, что атакованные российскими бойцами украинские позиции были расположены в районе населенного пункта Работино на Запорожском участке фронта.
4 мая 2022, 15:00
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ударыНовостиВСУРаботиноартиллериябойцы
 
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