Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино
07:13 30.11.2023 (обновлено: 07:29 30.11.2023)
Расчет гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября в Минобороны России
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций", - говорится в материале.
Уточняется, что атакованные российскими бойцами украинские позиции были расположены в районе населенного пункта Работино на Запорожском участке фронта.