Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters - 30.11.2023 Украина.ру
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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters
Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters - 30.11.2023 Украина.ру
Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет в своём доме в Коннектикуте. Об этом 30 ноября сообщает Reuters
2023-11-30T05:45
2023-11-30T05:45
сша
генри киссинджер
смерть
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"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", - говорится в сообщении.Киссинджер возглавлял американскую дипломатию в 1973-1977 годы. Он являлся одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над стратегическим ядерным оружием.Информацию о смерти патриарха американской дипломатии также подтвердили в консалтинговой компании Kissinger Associates, основанной Генри Киссинджером.О причине смерти, месте и дате похорон политика пока не сообщается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, генри киссинджер, смерть
США, Генри Киссинджер, смерть

Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters

05:45 30.11.2023
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP / Jacquelyn Martin
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет в своём доме в Коннектикуте. Об этом 30 ноября сообщает Reuters
"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", - говорится в сообщении.
Киссинджер возглавлял американскую дипломатию в 1973-1977 годы. Он являлся одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над стратегическим ядерным оружием.
Информацию о смерти патриарха американской дипломатии также подтвердили в консалтинговой компании Kissinger Associates, основанной Генри Киссинджером.
О причине смерти, месте и дате похорон политика пока не сообщается.
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СШАГенри Киссинджерсмерть
 
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