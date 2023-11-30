Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет в своём доме в Коннектикуте. Об этом 30 ноября сообщает Reuters
"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", - говорится в сообщении.
Киссинджер возглавлял американскую дипломатию в 1973-1977 годы. Он являлся одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над стратегическим ядерным оружием.
Информацию о смерти патриарха американской дипломатии также подтвердили в консалтинговой компании Kissinger Associates, основанной Генри Киссинджером.
О причине смерти, месте и дате похорон политика пока не сообщается.
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