https://ukraina.ru/20231130/1051611013.html

Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters

Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters - 30.11.2023 Украина.ру

Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет в своём доме в Коннектикуте. Об этом 30 ноября сообщает Reuters

2023-11-30T05:45

2023-11-30T05:45

2023-11-30T05:45

сша

генри киссинджер

смерть

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"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", - говорится в сообщении.Киссинджер возглавлял американскую дипломатию в 1973-1977 годы. Он являлся одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над стратегическим ядерным оружием.Информацию о смерти патриарха американской дипломатии также подтвердили в консалтинговой компании Kissinger Associates, основанной Генри Киссинджером.О причине смерти, месте и дате похорон политика пока не сообщается.

https://ukraina.ru/20231028/1050568208.html

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2023

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сша, генри киссинджер, смерть