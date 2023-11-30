В Киевской области прогремели взрывы, в Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Житомирской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 30 ноября
Местные социальные сети сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
05:00Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВОМассированная атака "Гераней" испугала Украину тем, что Россия смогла запустить одновременно много дронов. Ударные беспилотники стали ночным кошмаром для киевской ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов