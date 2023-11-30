https://ukraina.ru/20231130/1051610886.html

В Киевской области прогремели взрывы, в Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу

В Киевской области прогремели взрывы, в Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу - 30.11.2023 Украина.ру

В Киевской области прогремели взрывы, в Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Житомирской и Винницкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:20 мск 30 ноября

2023-11-30T05:30

2023-11-30T05:30

2023-11-30T05:30

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Местные социальные сети сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво