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Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ

Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ - 30.11.2023 Украина.ру

Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ

УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 30 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-30T04:39

2023-11-30T04:39

2023-11-30T04:39

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"В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в заявлении ведомства.Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, посоветовал в подобных случаях сразу обращаться в российские органы госбезопасности."Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб, СБУ или другими… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят", - сказал он.Своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности, напомнили в УФСБ.

https://ukraina.ru/20231129/1051601024.html

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новости, россия, днр, фсб, госизмена, сбу, сво