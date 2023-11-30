https://ukraina.ru/20231130/1051610049.html
Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ
Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ - 30.11.2023 Украина.ру
Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ
УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T04:39
2023-11-30T04:39
2023-11-30T04:39
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"В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в заявлении ведомства.Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, посоветовал в подобных случаях сразу обращаться в российские органы госбезопасности."Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб, СБУ или другими… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят", - сказал он.Своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности, напомнили в УФСБ.
https://ukraina.ru/20231129/1051601024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, фсб, госизмена, сбу, сво
Новости, Россия, ДНР, ФСБ, госизмена, СБУ, СВО
Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ
УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР за попытки контактировать с украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на заявление ведомства 30 ноября сообщает РИА Новости
"В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в заявлении ведомства.
Один из жителей ДНР, которому были объявлены предостережения, посоветовал в подобных случаях сразу обращаться в российские органы госбезопасности.
"Прежде всего не надо общаться с сотрудниками украинских спецслужб, СБУ или другими… Я советую вам: обращайтесь сразу в органы госбезопасности, расскажите им о ситуации, наши доблестные органы госбезопасности вас точно не оставят", - сказал он.
Своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности, напомнили в УФСБ.