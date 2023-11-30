Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-30T02:26
2023-11-30T02:26
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Петровскому районам) было выпущено 49 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о ранении или жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 38 раз. Всего было выпущено 140 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:26 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Петровскому районам) было выпущено 49 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о ранении или жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 38 раз. Всего было выпущено 140 единиц различных боеприпасов.
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