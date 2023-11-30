https://ukraina.ru/20231130/1051609123.html

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-30T02:26

2023-11-30T02:26

2023-11-30T02:26

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Петровскому районам) было выпущено 49 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о ранении или жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 38 раз. Всего было выпущено 140 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231129/1051601807.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво