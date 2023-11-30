Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051608399.html
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Впервые за два года глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-30T01:56
2023-11-30T01:56
новости
сергей лавров
мид рф
обсе
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049078849_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_1860dcbd71532c72d38739cffb108495.jpg
Как уточняют РИА Новости, борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролёт российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову. Согласно плану, на заседании ОБСЕ министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также проведут оценку ситуации в сфере безопасности. Ранее СМИ сообщали, что Польша отказалась от участия в саммите ОБСЕ из-за присутствия на нём главы МИД РФ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049078849_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_202212346eb342ce1c8e8aa7af873668.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, мид рф, обсе, мария захарова
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, ОБСЕ, Мария Захарова

Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

01:56 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
Впервые за два года глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Сергей Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье", – написала она в телеграм-канале.
Как уточняют РИА Новости, борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролёт российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.
Согласно плану, на заседании ОБСЕ министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также проведут оценку ситуации в сфере безопасности.
Ранее СМИ сообщали, что Польша отказалась от участия в саммите ОБСЕ из-за присутствия на нём главы МИД РФ.
 
НовостиСергей ЛавровМИД РФОБСЕМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр
02:48В Крыму из-за шторма около 9,3 тысячи человек остались без света – МЧС
02:26Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:18Эталон азиатской "многовекторности": купит ли Узбекистан истребители у Франции
01:56Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
01:41Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
01:23Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph
01:00На Украине создали реестр педофилов
00:45В США заявили об отсутствии плана по Украине
00:21В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
00:02Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
23:43Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят
23:18В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
22:53Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной
22:35Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*
22:11Путин: Псевдоисторики десятилетиями "промывали людям мозги"
21:49Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров
21:34В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
21:11В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины
21:08Психологическая атака: ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ
Лента новостейМолния