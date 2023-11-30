Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Впервые за два года глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Сергей Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье", – написала она в телеграм-канале.
Как уточняют РИА Новости, борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролёт российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.
Согласно плану, на заседании ОБСЕ министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также проведут оценку ситуации в сфере безопасности.
Ранее СМИ сообщали, что Польша отказалась от участия в саммите ОБСЕ из-за присутствия на нём главы МИД РФ.