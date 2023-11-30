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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру

Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

Впервые за два года глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-30T01:56

2023-11-30T01:56

2023-11-30T01:56

новости

сергей лавров

мид рф

обсе

мария захарова

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Как уточняют РИА Новости, борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролёт российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову. Согласно плану, на заседании ОБСЕ министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также проведут оценку ситуации в сфере безопасности. Ранее СМИ сообщали, что Польша отказалась от участия в саммите ОБСЕ из-за присутствия на нём главы МИД РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, мид рф, обсе, мария захарова