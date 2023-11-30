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В США заявили об отсутствии плана по Украине

В США заявили об отсутствии плана по Украине - 30.11.2023 Украина.ру

В США заявили об отсутствии плана по Украине

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что у Соединённых Штатов Америки нет плана по Украине, в связи с чем запрос о выделении средств Киеву проблематичен

2023-11-30T00:45

2023-11-30T00:45

2023-11-30T00:45

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Выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне, Тренер объявил также о "неспособности администрации сформулировать успешный план". По его словам, администрация в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила чрезмерно много средств, предназначенных для гуманитарной сферы. Эти деньги так и не поступили на Украину. С начала Спецоперации США передали Киеву военной помощи на сумму около 44 миллиардов долларов. Администрация просит Конгресс согласовать выделение ещё 61 миллиарда долларов. Издание Economist писало ранее, что некоторые американские конгрессмены опасаются, что если пакет помощи для Украины не получится согласовать до Рождества, Киев может рассчитывать на новую помощь только после президентских выборов в ноябре 2024 года.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, военная помощь, конгресс сша, сво, военная техника