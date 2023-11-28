https://ukraina.ru/20231128/1051438717.html

В Конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов – Economist

В Конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов – Economist - 28.11.2023 Украина.ру

В Конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов – Economist

Некоторые американские конгрессмены опасаются, что если пакет помощи для Украины не получится согласовать до Рождества, Киев может рассчитывать на новую помощь только после президентских выборов в ноябре 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Economist

2023-11-28T07:38

2023-11-28T07:38

2023-11-28T07:38

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По словам источника издания в Сенате США, время играет против сторонников поддержки Киева."Чем дольше задержка, тем больше партии (республиканцев и демократов) охватывает предвыборная лихорадка. Если достичь соглашения не удастся до Рождества, некоторые в конгрессе опасаются, что новое выделение помощи (Украине) может быть отложено на время после выборов в ноябре 2024 года, причём если президентом изберут Дональда Трампа, она может полностью прекратиться", - говорится в материале издания.Economist также отмечает украинскую обеспокоенность в том, что без американского примера союзники Киева в Европе могут быстро пасть духом. При этом рассчитывать на собственное производство, мощное в советские времена, Киев сейчас не может."Как бы мы ни наращивали местное производство, мы будем чрезвычайно зависеть от партнёрства с Западом", - приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника.Другой украинский источник отмечает, что "весной поток военной помощи был широкой рекой, летом - ручьём. Сейчас же это несколько капель слёз". В связи с этим, добавляет Economist, Украину ждёт мрачная зима в условиях неопределённости.Администрация США ранее обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.

https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html

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новости, сша, конгресс сша, парламентские выборы, украина, военная помощь, всу, сво