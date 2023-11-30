"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую" - 30.11.2023 Украина.ру
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"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"
"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую" - 30.11.2023 Украина.ру
"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"
Запад хочет затеять с Россией долгую игру, чтобы дождаться внутренних потрясений в стране. Его блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T05:30
2023-11-30T05:30
новости
россия
украина
запад
сша
игра
политика
борьба
сво
война
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Запад пока еще не проиграл войну с Россией. Просто его попытка обрушить страну оказалась неудачной. Строго говоря, блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои, рассказал эксперт.Но у Запада всегда есть план Б и план В. Им очень хочется затеять "игру вдолгую", чтобы дождаться внутренних потрясений в России, добавил он.Таким образом, "хвост начинает вилять собакой". Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Эта тема действительно становится токсичной для Белого дома, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051583380.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, сша, игра, политика, борьба, сво, война, выборы, экономика
Новости, Россия, Украина, Запад, США, игра, политика, борьба, СВО, война, выборы, экономика

"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"

05:30 30.11.2023
 
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В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Запад хочет затеять с Россией долгую игру, чтобы дождаться внутренних потрясений в стране. Его блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Запад пока еще не проиграл войну с Россией. Просто его попытка обрушить страну оказалась неудачной. Строго говоря, блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои, рассказал эксперт.
Но у Запада всегда есть план Б и план В. Им очень хочется затеять "игру вдолгую", чтобы дождаться внутренних потрясений в России, добавил он.
"Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей деконструировать украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики", - подчеркнул Скориков.
Таким образом, "хвост начинает вилять собакой". Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Эта тема действительно становится токсичной для Белого дома, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 12:58
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