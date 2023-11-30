"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"
Запад хочет затеять с Россией долгую игру, чтобы дождаться внутренних потрясений в стране. Его блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Запад пока еще не проиграл войну с Россией. Просто его попытка обрушить страну оказалась неудачной. Строго говоря, блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои, рассказал эксперт.
Но у Запада всегда есть план Б и план В. Им очень хочется затеять "игру вдолгую", чтобы дождаться внутренних потрясений в России, добавил он.
"Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей деконструировать украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики", - подчеркнул Скориков.
Таким образом, "хвост начинает вилять собакой". Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Эта тема действительно становится токсичной для Белого дома, резюмировал собеседник Украина.ру.
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