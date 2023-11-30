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Как начинался "евромайдан" во Львове 10 лет назад

Как начинался "евромайдан" во Львове 10 лет назад - 30.11.2023 Украина.ру

Как начинался "евромайдан" во Львове 10 лет назад

Львовский "евромайдан" изначально позиционировался как акция по агитации жителей столицы, и сразу же стал "донором" киевского "евромайдана", куда из Львова отправляли людей, еду, медикаменты и спальники.

2023-11-30T04:55

2023-11-30T04:55

2023-11-30T04:55

эксклюзив

евромайдан

львов

украина

юлия тимошенко

батькивщина

майдан

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Подготовка к свержению Виктора Януковича началась сразу же после его избрания на пост президента Украины в 2010 году. Европейские и американские чиновники одной рукой похлопывали его по плечам, поощряя антироссийские шаги, а второй – финансировали различные протестные группы на Украине.Естественно, во Львове они были одними из самых активных в стране. Тут действовали "Студенческое братство", "Демократический альянс", в 2012-м была создана молодёжная организация "Відсіч" (по-русски – "Отпор", именно так в 2000 году называлась структура, стоявшая за "цветной революцией" в Югославии)."Відсіч" регулярно проводила митинги против тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника, требуя от него запрета преподавания на русском языке. Также эта организация создала своеобразные "языковые патрули", которые на полках супермаркетов выискивали продукцию с русскоязычной маркировкой."И всё это время мы пробовали держать градус публичной активности. Когда говорят, что "евромайдан" вышел сам по себе, я начинаю считать, сколько сотен акций протеста мы провели. Сколько людей прошло через эти акции. Но осенью 2013 года мы уже отчаялись. Было ощущение, что оно всё утихает. Я не верила тогда, что люди прямо сейчас сами выйдут на улицы" – вспоминает львовянка Мария Кисиль, ныне менеджер украинского представительства международной молодежной организации YMCA.Но они вышли не сами. 21 ноября 2013 года правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Вечером того же дня миссия Европарламента в составе его экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразила глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и призвала президента Януковича "сдержать слово". Именно это заявление, а не твит Мустафы Найема, послужило стартовым выстрелом к началу "евромайдана".Уже в районе 22:00 группы "активистов", о которых вспоминала пани Кисиль, собрались не только на Майдане Независимости в Киеве, но также в центрах Ивано-Франковска, Луцка и Львова. Во Львове местом сбора был определён памятник Тарасу Шевченко, именно туда из своих общежитий на окраине города направилась колонна студентов Украинского католического университета.Акция готовилась в тайне узким кругом люде. Даже Борис Пошивак, председатель "Студенческого братства Львова", имеющего отделения во всех вузах города, был поставлен о ней в известность лишь тогда, когда уже были развёрнуты флаги и транспаранты. Стоит отметить, что мероприятие во Львове изначально позиционировалось как акция по агитации… жителей столицы. Об этом свидетельствует и лозунг – "Киевляне, выходите на Майдан!"В ночь с 21 на 22 ноября 2013 года студенты и молодёжь на ночь в центре Львова не остались, хотя они и провозгласили создание координационного совета "Львовский Евромайдан" и объявили о начале акций гражданского неповиновения. А вот с утра у памятника Шевченко началась подготовка к организации постоянной, круглосуточной акции, была установлена сцена, подвезены генераторы и звуковое оборудование.22 ноября началось с акции протеста под Львовской областной государственной администрацией (ОГА), которая переросла в демонстрацию студентов, двинувшуюся мимо вузов в центр Львова. В это время Львовский городской совет принял обращение к президенту Виктору Януковичу с требованием уволить премьер-министра Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.Вечером того же дня у памятника Шевченко во Львове состоялось первое "вече", на котором прозвучали требования к Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС – или уйти в отставку. В акции, которую провозгласили бессрочной, приняли участие несколько тысяч человек, на ней выступили мэр Львова Андрей Садовый и бывший ректор Львовского университета Иван Вакарчук.При этом назначенный 31 октября 2013 года главой Львовской ОГА бывший милицейский генерал Олег Сало ситуацию в областном центре практически не контролировал. Более того, он ещё и пытался подлизаться к "евромайдановцам", заявив 23 ноября, что отзовёт иск о запрете установки сцены и палаток в центре Львова, который подали его подчинённые.Следующая массовая акция в центре столицы Галичины прошла 24 ноября 2013 года. Сначала была организована демонстрация от памятника Степану Бандере до памятника Тарасу Шевченко, которую назвали "От героя до героя". К вечеру у памятника Шевченко собралось более 10 тысяч людей. Выступивший перед ними председатель Львовского областного совета Пётр Колодий призвал жителей области к часовой забастовке в знак протеста против решения правительства приостановить евроинтеграционные процессы."Я призываю всех завтра, 25 ноября, в 14.00, на час прекратить работу и прийти сюда – на "евромайдан". Если же у кого-то нет возможности присоединиться к акции на "евромайдане", прошу выйти на улицы возле своих предприятий, чтобы таким образом присоединиться к Всеукраинской акции протеста и заявить о своем желании видеть Украину в евросообществе", – сказал он.При этом на акции 24 ноября произошло столкновение между её организаторами и представителями националистической партии "Свобода". "Свободовцы" во главе с депутатом Верховной Рады Юрием Михальчишиным заблокировали вход на сцену, чтобы дать своему лидеру выступить. Организаторы "евромайдана" требовали от депутата сойти со сцены, поскольку мероприятие было провозглашено без политиков.Но Михальчишин все же выступил, ещё и обозвав студентов "сопляками". Последние его освистали и выгнали со сцены с криками "Ганьба!" Мария Кисиль подтверждает: этот конфликт был связан с тем, что установку сцены и звукового оборудования, а также топливо для генераторов оплачивал титульный спонсор "Свободы" – львовский "авторитетный бизнесмен" Игор Кривецкий, более известный как "Пупс"."Мы брали деньги от всех, но мы всем абсолютно за это ничего не обещали. Не только "Пупс", многие предприниматели финансировали, люди сбрасывались. Деньги уходили, деньги были нужны. Проблема тех, кто не видит такие процессы изнутри, они не понимают, насколько это требует ресурсов. Держать сцену, это всё на генераторах работает, это всё горючее, это всё работа людей. Даже не говоря об аренде сцены или ещё что-то. Тем более, что нужно было организовывать концерты, на сцене должно было постоянно что-то происходить, чтобы держать людей" – вспоминает Кисиль.25 ноября 2013 года занятия в большинстве вузов Львова были сорваны. В 12:00 колонны студентов Львовского национального университета (ЛНУ) имени Франко и Лесотехнического университета двинулись на соединение с колонной студентов Львовской политехники. Они двинулись к центральному корпусу ЛНУ имени Франко, где провели митинг, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. На нём скандировали лозунги "Украина в ЕС!", "Присоединяйтесь к нам!", "Слава Украине!", "Банду вон!", "Вместе мы сила!", "Милиция с народом!", "Революция!" Вечером того же дня состоялось пикетирование ОГА с требованием отставки губернатора и очередное "вече" у памятника Шевченко.Но уже со следующего дня "евромайдан" во Львове стал угасать. Вечером 26 ноября на него собралось не более 5 тысяч людей. Кроме утраты эффекта новизны, причина была ещё и в том, что "профессиональные активисты" понемногу перебирались в Киев. К примеру, вечером 27 ноября, несмотря на попытки ГАИ им помешать, из Львова в Киев выехали 13 автобусов с "евромайдановцами"."В первую очередь львовский Майдан был донором. Мы отсюда всё туда отправляли. Люди сносили на львовский Майдан еду, медикаменты, спальники, и мы отправляли это на киевский. Во Львове в этом не было нужды, но люди приносили, это нужно было переправлять в Киев. Я бы сказала, что до избиения студентов, львовский Майдан был даже не искрой, а тем, что не давало сдуться киевскому Майдану, у меня, по крайней мере, такое впечатление" – говорит Мария Кисиль.По её словам, за несколько дней до разгона акции на Майдане Независимости в столицы пришла информация от киевских организаторов, что они будут сворачивать Майдан, сделают объявление, что такая форма протеста ни к чему не приводит, мы все это закрываем, меняем."Было принято решение, что мы едем в Киев. В ночь разгона почти вся львовская команда уехала в Киев. Кто-то автобусом, поездом. Я ехала на автобусе, Борис Пошивак ехал поездом, если не ошибаюсь, кто-то еще уехал на частной машине. Мы хотели встретиться с киевской командой и поговорить с ними, убедить, что протесты прекращать не вариант" – вспоминает тогдашняя активистка.Десант "евромайдановцев" из Львова прибыл в Киев утром 30 ноября, избежав участия в столкновениях на Майдане Независимости. Вечером того же дня во Львове у памятника Шевченко опять состоялось многотысячного вече, прямо с которого десятки автобусов отправились на Киев. Всего же 30 ноября 2013 года, по информации областного штаба партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", поездами, автобусами и частным транспортом в Киев из Львова отправилось около 10 тысяч человек."После 1 декабря стало ясно всё. Основные события в Киеве, а наша задача во Львове устоять. Здесь удержать, чтобы был ресурс для Киева. Мы отправляли по несколько автобусов в день туда. Люди ездили. Это тоже помогал облсовет, это сумасшедшие расходы, это автобусы, это оплата водителям, это оплата горючего" – вспоминает Мария Кисиль.Она, кстати, ни в чём не раскаивается, несмотря на десятки "евромайдановцев", которых в спины убили в Киеве в 2014-м, и сотни тысяч жертв вооружённого конфликта на Востоке Украины, спровоцированного "евромайданом"."Наши все революции, с точки зрения исторической, это прекрасный, хрестоматийный пример того, как меняется в стране режим. Он не может измениться за одну революцию" – заявляет одна из организаторов "евромайдана" во Львове. Сколько при этом в стране останется людей и регионов, её явно не волнует.

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Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, евромайдан, львов, украина, юлия тимошенко, батькивщина, майдан