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Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ

Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ - 29.11.2023 Украина.ру

Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ

Исполняющая обязанности главы налоговой службы Украины Татьяна Кириенко потеряет свою должность из-за коррупции и несостоятельности. Об этом говорится в расследовании украинских журналистов издания 360ua.NEWS

2023-11-29T18:23

2023-11-29T18:23

2023-11-29T18:23

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Вероятная отставка Кириенко схожа с увольнением бывшего главы минобороны Украины Алексея Резникова, которого лишили кресла из-за требований западных партнёров Киева. В этот раз союзники, следящие за уровнем коррупции в стране, посоветовали не ждать помощи, а "найти точки роста внутри самой страны". Источник скептично оценивает действующего и.о. главы налоговой службы Украины и отмечает, что Кириенко сложно назвать "профессионалом своего дела". Об этом свидетельствуют факты её биографии: до назначения на пост и. о. главы Службы Кириенко работала в структуре Государственной налоговой службы Украины (ГБР) в общей сложности около двух лет, но при этом никогда ранее не занимала руководящих должностей. Уточняется, что в 90% случаев Кириенко не понимает, какие документы подписывает, поскольку не имеет необходимой квалификации. Опосредованно эту информацию подтверждает возбуждение ГБР уголовного дела в отношении и. о. главы Службы. В связи с объективным уменьшением финансовой помощи Украине от западных партнёров, киевскому режиму придётся все больше “полагаться на себя” и переходить на “внутренние источники финансирования”, поступающие от налогов и сборов. По мнению журналистов грядут большие перемены, которые начнутся с налоговой службы Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, коррупция, запад, сша