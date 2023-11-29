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Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ
Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ - 29.11.2023 Украина.ру
Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ
Исполняющая обязанности главы налоговой службы Украины Татьяна Кириенко потеряет свою должность из-за коррупции и несостоятельности. Об этом говорится в расследовании украинских журналистов издания 360ua.NEWS
2023-11-29T18:23
2023-11-29T18:23
2023-11-29T18:23
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Вероятная отставка Кириенко схожа с увольнением бывшего главы минобороны Украины Алексея Резникова, которого лишили кресла из-за требований западных партнёров Киева. В этот раз союзники, следящие за уровнем коррупции в стране, посоветовали не ждать помощи, а "найти точки роста внутри самой страны". Источник скептично оценивает действующего и.о. главы налоговой службы Украины и отмечает, что Кириенко сложно назвать "профессионалом своего дела". Об этом свидетельствуют факты её биографии: до назначения на пост и. о. главы Службы Кириенко работала в структуре Государственной налоговой службы Украины (ГБР) в общей сложности около двух лет, но при этом никогда ранее не занимала руководящих должностей. Уточняется, что в 90% случаев Кириенко не понимает, какие документы подписывает, поскольку не имеет необходимой квалификации. Опосредованно эту информацию подтверждает возбуждение ГБР уголовного дела в отношении и. о. главы Службы. В связи с объективным уменьшением финансовой помощи Украине от западных партнёров, киевскому режиму придётся все больше “полагаться на себя” и переходить на “внутренние источники финансирования”, поступающие от налогов и сборов. По мнению журналистов грядут большие перемены, которые начнутся с налоговой службы Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, запад, сша
Новости, Украина, коррупция, Запад, США
Глава налоговой службы Украины лишится должности из-за коррупции – СМИ
Исполняющая обязанности главы налоговой службы Украины Татьяна Кириенко потеряет свою должность из-за коррупции и несостоятельности. Об этом говорится в расследовании украинских журналистов издания 360ua.NEWS
Вероятная отставка Кириенко схожа с увольнением бывшего главы минобороны Украины Алексея Резникова, которого лишили кресла из-за требований западных партнёров Киева. В этот раз союзники, следящие за уровнем коррупции в стране, посоветовали не ждать помощи, а "найти точки роста внутри самой страны".
"Иными словами, установить порядок в системе администрирования налогов по украинской экономике, которая смогла выдержать условия военного времени. По мнению Пенни Прицкер (прим. ред. - спецпредставителя президента США), украинские власти должны уже сейчас думать о наполнении бюджета из внутренних источников, что будет сложно сделать, не сменив руководство налоговой службы", – отмечают журналисты.
Источник
скептично оценивает действующего и.о. главы налоговой службы Украины и отмечает, что Кириенко сложно назвать "профессионалом своего дела". Об этом свидетельствуют факты её биографии: до назначения на пост и. о. главы Службы Кириенко работала в структуре Государственной налоговой службы Украины (ГБР) в общей сложности около двух лет, но при этом никогда ранее не занимала руководящих должностей.
Уточняется, что в 90% случаев Кириенко не понимает, какие документы подписывает, поскольку не имеет необходимой квалификации. Опосредованно эту информацию подтверждает возбуждение ГБР уголовного дела в отношении и. о. главы Службы.
"Согласно материалам дела, которые попали в распоряжение редакции нашего издания, Кириенко в течение 2022 года, злоупотребляя своим служебным положением, издала преступные приказы директорам департаментов финансового обеспечения и бухгалтерского учёта, юридического обеспечения и кадрового обеспечения ГНС Украины, нарушая нормы статей 172 УК и 221 Бюджетного кодекса, которые нанесли ущерб бюджету в особо крупных размерах", – говорится в публикации.
В связи с объективным уменьшением финансовой помощи Украине от западных партнёров, киевскому режиму придётся все больше “полагаться на себя” и переходить на “внутренние источники финансирования”, поступающие от налогов и сборов. По мнению журналистов грядут большие перемены, которые начнутся с налоговой службы Украины.