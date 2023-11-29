Населенный пункт Артемовское в ДНР перешел под контроль ВС РФ

Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Ростове-на-Дону на съезде партии "Единая Россия"