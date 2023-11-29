Населенный пункт Артемовское в ДНР перешел под контроль ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Об успешно выполненной задаче 29 ноября сообщило Минобороны РФ
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
Несколькими часами ранее сообщалось, что Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ севернее Артемовска. Артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, после чего в бой вступили штурмовые группы "крылатой пехоты". Огнем из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-26 десантники подавили сопротивление украинских боевиков, захватили опорный пункт и закрепились на нем. Личный состав обороняющихся подразделений противника был уничтожен.
Вчера, 19:18Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Ростове-на-Дону на съезде партии "Единая Россия"