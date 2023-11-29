https://ukraina.ru/20231129/1051581669.html

Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния

Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния - 29.11.2023 Украина.ру

Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния

Комиссия была создана на последнем заседании парламента предыдущего созыва. После недавних парламентских выборов в Польше, "Право и справедливость", инициирующая создание комиссии, потеряла большинство в парламенте

2023-11-29T12:28

2023-11-29T12:28

2023-11-29T12:29

новости

польша

комиссия

россия

сейм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/07/1032090767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dea0f1cd2b47e968f8a826fcb10e12f0.jpg

Польский Сейм 29 ноября проголосует за увольнение всех членов Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, сообщает Polska agencja prasowa.В соответствии с законом о создании комиссии, ее члены назначаются и увольняются парламентом, напоминает польское издание.Ранее об увольнении членов комиссии по расследованию российского влияния заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск. Он сказал, что на заседании парламента члены комиссии будут уволены, а потом правительство "обсудит будущее работы этой комиссии".Туск добавил, что комиссия "открыто нарушала конституционные права, являлась объектом эмоций и критики".По словам главы польской дипломатии, комиссия использовалась ее инициаторами для того, чтобы "устранить политическую конкуренцию с помощью таких игр". При этом он уточнил, что комиссия не будет ликвидирована, так как это потребует отдельного законопроекта, который президент страны может и не подписать.Тем временем депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель обвинил Туска в том, что он приказывает подконтрольному ему парламентскому большинству уволить членов комиссии, так как после их увольнения еще долго не будут назначены новые. "Речь идет о том, чтобы воспрепятствовать действиям комиссии", - считает депутат.На последнем заседании 31 августа Сейм IX созыва назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Все они были выдвинуты партией "Право и справедливость", которая имела большинство в парламенте. Оппозиция не выдвигала своих кандидатов и не участвовала в голосовании.

https://ukraina.ru/20230831/1049060995.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, комиссия, россия, сейм