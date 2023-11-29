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Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния
Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния - 29.11.2023 Украина.ру
Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния
Комиссия была создана на последнем заседании парламента предыдущего созыва. После недавних парламентских выборов в Польше, "Право и справедливость", инициирующая создание комиссии, потеряла большинство в парламенте
2023-11-29T12:28
2023-11-29T12:28
2023-11-29T12:29
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польша
комиссия
россия
сейм
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Польский Сейм 29 ноября проголосует за увольнение всех членов Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, сообщает Polska agencja prasowa.В соответствии с законом о создании комиссии, ее члены назначаются и увольняются парламентом, напоминает польское издание.Ранее об увольнении членов комиссии по расследованию российского влияния заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск. Он сказал, что на заседании парламента члены комиссии будут уволены, а потом правительство "обсудит будущее работы этой комиссии".Туск добавил, что комиссия "открыто нарушала конституционные права, являлась объектом эмоций и критики".По словам главы польской дипломатии, комиссия использовалась ее инициаторами для того, чтобы "устранить политическую конкуренцию с помощью таких игр". При этом он уточнил, что комиссия не будет ликвидирована, так как это потребует отдельного законопроекта, который президент страны может и не подписать.Тем временем депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель обвинил Туска в том, что он приказывает подконтрольному ему парламентскому большинству уволить членов комиссии, так как после их увольнения еще долго не будут назначены новые. "Речь идет о том, чтобы воспрепятствовать действиям комиссии", - считает депутат.На последнем заседании 31 августа Сейм IX созыва назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Все они были выдвинуты партией "Право и справедливость", которая имела большинство в парламенте. Оппозиция не выдвигала своих кандидатов и не участвовала в голосовании.
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новости, польша, комиссия, россия, сейм
Парламент Польши распустит комиссию по расследованию российского влияния
12:28 29.11.2023 (обновлено: 12:29 29.11.2023)
Комиссия была создана на последнем заседании парламента предыдущего созыва. После недавних парламентских выборов в Польше, "Право и справедливость", инициирующая создание комиссии, потеряла большинство в парламенте
Польский Сейм 29 ноября проголосует за увольнение всех членов Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, сообщает Polska agencja prasowa.
В соответствии с законом о создании комиссии, ее члены назначаются и увольняются парламентом, напоминает польское издание.
Ранее об увольнении членов комиссии по расследованию российского влияния заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск. Он сказал, что на заседании парламента члены комиссии будут уволены, а потом правительство "обсудит будущее работы этой комиссии".
Туск добавил, что комиссия "открыто нарушала конституционные права, являлась объектом эмоций и критики".
По словам главы польской дипломатии, комиссия использовалась ее инициаторами для того, чтобы "устранить политическую конкуренцию с помощью таких игр". При этом он уточнил, что комиссия не будет ликвидирована, так как это потребует отдельного законопроекта, который президент страны может и не подписать.
Тем временем депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель обвинил Туска в том, что он приказывает подконтрольному ему парламентскому большинству уволить членов комиссии, так как после их увольнения еще долго не будут назначены новые. "Речь идет о том, чтобы воспрепятствовать действиям комиссии", - считает депутат.
На последнем заседании 31 августа Сейм IX созыва назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Все они были выдвинуты партией "Право и справедливость", которая имела большинство в парламенте. Оппозиция не выдвигала своих кандидатов и не участвовала в голосовании.