Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО - 29.11.2023 Украина.ру
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Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО
Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО - 29.11.2023 Украина.ру
Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО
Фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
2023-11-29T06:03
2023-11-29T06:03
новости
россия
черноморский флот
"калибр"
сво
украина
всу
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"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в сообщении.На сайте Минобороны опубликовано видео пуска ракет.Надводные корабли Черноморского флота различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.
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новости, россия, черноморский флот, "калибр", сво, украина, всу
Новости, Россия, Черноморский флот, "Калибр", СВО, Украина, ВСУ

Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО

06:03 29.11.2023
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в сообщении.
На сайте Минобороны опубликовано видео пуска ракет.
Надводные корабли Черноморского флота различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.
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