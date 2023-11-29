Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в сообщении.
На сайте Минобороны опубликовано видео пуска ракет.
Надводные корабли Черноморского флота различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.
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