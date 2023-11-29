https://ukraina.ru/20231129/1051566311.html

Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО

Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО - 29.11.2023 Украина.ру

Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО

Фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России

2023-11-29T06:03

2023-11-29T06:03

2023-11-29T06:03

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черноморский флот

"калибр"

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"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в сообщении.На сайте Минобороны опубликовано видео пуска ракет.Надводные корабли Черноморского флота различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства.

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новости, россия, черноморский флот, "калибр", сво, украина, всу