Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал - 29.11.2023 Украина.ру
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Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал - 29.11.2023 Украина.ру
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
Российская армия начнёт наступление на позиции ВСУ в первой половине декабря, русские уже собрали для этого силы, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska
2023-11-29T04:46
2023-11-29T04:46
новости
украина
всу
потери всу
контрнаступление
сво
россия
вс рф
наступление
зима
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По мнению генерала, приход зимы на Украину означает, что планируемое Россией наступление может состояться уже в ближайшее время. А ВСУ должны перейти к стратегической оборонительной операции, потому что они не могут себе позволить думать о наступлении."Я думаю, это [русское наступление] должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", - сказал Скшипчак.По его словам, сейчас русские "готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне" и как только через несколько недель погода прояснится "русские перейдут в наступление", поскольку "содержание войск в лесу в зимних условиях только ослабляет боевой дух"."Им [ВСУ] не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", - отметил Скшипчак.Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным Минобороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки киевских боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, потери всу, контрнаступление, сво, россия, вс рф, наступление, зима
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, СВО, Россия, ВС РФ, наступление, зима

Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал

04:46 29.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российская армия начнёт наступление на позиции ВСУ в первой половине декабря, русские уже собрали для этого силы, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska
По мнению генерала, приход зимы на Украину означает, что планируемое Россией наступление может состояться уже в ближайшее время. А ВСУ должны перейти к стратегической оборонительной операции, потому что они не могут себе позволить думать о наступлении.
"Я думаю, это [русское наступление] должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", - сказал Скшипчак.
По его словам, сейчас русские "готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне" и как только через несколько недель погода прояснится "русские перейдут в наступление", поскольку "содержание войск в лесу в зимних условиях только ослабляет боевой дух".
"Им [ВСУ] не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", - отметил Скшипчак.
Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным Минобороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки киевских боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.
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