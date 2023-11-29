https://ukraina.ru/20231129/1051565819.html
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал - 29.11.2023 Украина.ру
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
Российская армия начнёт наступление на позиции ВСУ в первой половине декабря, русские уже собрали для этого силы, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska
2023-11-29T04:46
2023-11-29T04:46
2023-11-29T04:46
новости
украина
всу
потери всу
контрнаступление
сво
россия
вс рф
наступление
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_94a9ad100cd6d9dae89e293e82600d26.jpg
По мнению генерала, приход зимы на Украину означает, что планируемое Россией наступление может состояться уже в ближайшее время. А ВСУ должны перейти к стратегической оборонительной операции, потому что они не могут себе позволить думать о наступлении."Я думаю, это [русское наступление] должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", - сказал Скшипчак.По его словам, сейчас русские "готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне" и как только через несколько недель погода прояснится "русские перейдут в наступление", поскольку "содержание войск в лесу в зимних условиях только ослабляет боевой дух"."Им [ВСУ] не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", - отметил Скшипчак.Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным Минобороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки киевских боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.
https://ukraina.ru/20231128/1051563523.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84a0987e1504174f668fb3bbeb8a7e5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери всу, контрнаступление, сво, россия, вс рф, наступление, зима
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, СВО, Россия, ВС РФ, наступление, зима
Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
Российская армия начнёт наступление на позиции ВСУ в первой половине декабря, русские уже собрали для этого силы, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska
По мнению генерала, приход зимы на Украину означает, что планируемое Россией наступление может состояться уже в ближайшее время. А ВСУ должны перейти к стратегической оборонительной операции, потому что они не могут себе позволить думать о наступлении.
"Я думаю, это [русское наступление] должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", - сказал Скшипчак.
По его словам, сейчас русские "готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне" и как только через несколько недель погода прояснится "русские перейдут в наступление", поскольку "содержание войск в лесу в зимних условиях только ослабляет боевой дух".
"Им [ВСУ] не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", - отметил Скшипчак.
Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным Минобороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки киевских боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.