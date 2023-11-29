Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции
Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции
Нынешние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на войну между Израилем и ХАМАС. После разрушительного землетрясения в Турции СМИ обвинили США в применении геофизического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-29T04:00
2023-11-29T04:00
новости
турция
израиль
хамас
климат
землетрясение
разрушения
сша
оружие
разработки
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На днях в Турции прошла серия землетрясений. Ранее в феврале по стране прокатилась волна подвижек земной коры с магнитудой до 7,8 баллов.Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, рассказал аналитик.После череды разрушительных землетрясений в Турции стоит обратить внимание на одно странное совпадение: непосредственно перед февральской катастрофой в порт Стамбула прибыл американский эсминец USS Nitze, отметил эксперт.Ранее этот эсминец был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось Измитское землетрясение. Вполне возможно, что на судне установлена какая-то экспериментальная аппаратура, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, турция, израиль, хамас, климат, землетрясение, разрушения, сша, оружие, разработки
Новости, Турция, Израиль, ХАМАС, климат, землетрясение, разрушения, США, оружие, разработки

Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции

04:00 29.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
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Нынешние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на войну между Израилем и ХАМАС. После разрушительного землетрясения в Турции СМИ обвинили США в применении геофизического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
На днях в Турции прошла серия землетрясений. Ранее в феврале по стране прокатилась волна подвижек земной коры с магнитудой до 7,8 баллов.
Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, рассказал аналитик.
"Совпадений не бывает — главный принцип разведки. Так что, возможно, мы видим результаты действий союзников Израиля. То же самое относится к крымскому урагану. Нетрудно ответить на классический вопрос que prodest (кому выгодно)", - указал Ефимов.
После череды разрушительных землетрясений в Турции стоит обратить внимание на одно странное совпадение: непосредственно перед февральской катастрофой в порт Стамбула прибыл американский эсминец USS Nitze, отметил эксперт.
Ранее этот эсминец был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось Измитское землетрясение. Вполне возможно, что на судне установлена какая-то экспериментальная аппаратура, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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НовостиТурцияИзраильХАМАСклиматземлетрясениеразрушенияСШАоружиеразработки
 
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