https://ukraina.ru/20231129/1051562487.html

Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции

Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции

Нынешние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на войну между Израилем и ХАМАС. После разрушительного землетрясения в Турции СМИ обвинили США в применении геофизического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-29T04:00

2023-11-29T04:00

2023-11-29T04:00

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турция

израиль

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На днях в Турции прошла серия землетрясений. Ранее в феврале по стране прокатилась волна подвижек земной коры с магнитудой до 7,8 баллов.Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, рассказал аналитик.После череды разрушительных землетрясений в Турции стоит обратить внимание на одно странное совпадение: непосредственно перед февральской катастрофой в порт Стамбула прибыл американский эсминец USS Nitze, отметил эксперт.Ранее этот эсминец был замечен в Турции в августе 1999 года, когда случилось Измитское землетрясение. Вполне возможно, что на судне установлена какая-то экспериментальная аппаратура, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, израиль, хамас, климат, землетрясение, разрушения, сша, оружие, разработки