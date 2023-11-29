https://ukraina.ru/20231129/1051451611.html
Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине
Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине - 29.11.2023 Украина.ру
Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине
Все военные операции НАТО конца с конца 80-х годов заканчивались очень быстро. Сейчас в Альянсе готовят тыловую инфраструктуру, потому что конфликт на Украине будет длительным и масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2023-11-29T05:00
2023-11-29T05:00
2023-11-29T05:00
новости
нато
альянс
украина
вооружение
оружие
снаряды
конфликт
война
запад
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Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать "военный Шенген" для свободного передвижения военных Альянса.Нужно понимать, что Альянс давно ведет подготовку своей тыловой инфраструктуры к длительной войне, причем в нескольких направлениях. Уже были созданы органы разведки в Евросоюзе, который является политической, экономической и как бы военной организацией, рассказал эксперт.Все, что касается тыла, — это большая проблема, потому что война на Украине показала, что масштабы, длительность, интенсивность военного конфликта недооценивались, добавил он.Это абсолютно иной масштаб войны, чем планировавшийся ранее, потому что концепция гибкого использования вооружения подразумевала, что быстрые победы будут достигаться с помощью высокоточного оружия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, альянс, украина, вооружение, оружие, снаряды, конфликт, война, запад
Новости, НАТО, альянс, Украина, вооружение, оружие, снаряды, конфликт, война, Запад
Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине
Все военные операции НАТО конца с конца 80-х годов заканчивались очень быстро. Сейчас в Альянсе готовят тыловую инфраструктуру, потому что конфликт на Украине будет длительным и масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать "военный Шенген" для свободного передвижения военных Альянса.
Нужно понимать, что Альянс давно ведет подготовку своей тыловой инфраструктуры к длительной войне, причем в нескольких направлениях. Уже были созданы органы разведки в Евросоюзе, который является политической, экономической и как бы военной организацией, рассказал эксперт.
Все, что касается тыла, — это большая проблема, потому что война на Украине показала, что масштабы, длительность, интенсивность военного конфликта недооценивались, добавил он.
"Исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием. Не думали, что потребуется такое количество боеприпасов, которые исчисляются миллионами. На Украине за полтора года речь идет об уничтожении десятков тысяч артиллерийских стволов и танковых вооружений", - подчеркнул Подберёзкин.
Это абсолютно иной масштаб войны, чем планировавшийся ранее, потому что концепция гибкого использования вооружения подразумевала, что быстрые победы будут достигаться с помощью высокоточного оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь