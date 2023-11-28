https://ukraina.ru/20231128/1051530329.html
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя - 28.11.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР вынес приговор разведчику-телефонисту ВСУ, признанному виновным в убийстве двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 28 ноября сообщил Следственный комитет России
2023-11-28T16:54
2023-11-28T16:54
2023-11-28T17:19
новости
всу
мариуполь
сво
днр
военные преступления
мирные жители
убийство
криминал
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/50/1034065055_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_ef28670ad98b09a4641ae5253af434ce.jpg
Военнослужащий ВСУ Анатолий Стронько признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", сказано в официальном сообщении.Анатолий Стронько с 15 марта по 12 апреля 2022 года вместе с другими военнослужащими ВСУ располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Там и было совершено убийство двух гражданских лиц."В один из дней при несении дневного боевого дежурства Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции. Полагая, что они поддерживают специальную военную операцию и занимают пророссийскую позицию, фигуранты произвели в них несколько выстрелов из автомата Калашникова. При этом гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в СКР.По приговору суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник Колодяжный ранее приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в ИК с таким же режимом.
https://ukraina.ru/20231128/1051511498.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/50/1034065055_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_421bc9be30753fe4c5f83f3512812f04.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, мариуполь, сво, днр, военные преступления, мирные жители, убийство, криминал, приговор, следственный комитет рф, суд, верховный суд, уголовное дело
Новости, ВСУ, Мариуполь, СВО, ДНР, Военные преступления, мирные жители, убийство, криминал, приговор, Следственный Комитет РФ, Суд, Верховный Суд, уголовное дело
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
16:54 28.11.2023 (обновлено: 17:19 28.11.2023)
Верховный суд ДНР вынес приговор разведчику-телефонисту ВСУ, признанному виновным в убийстве двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 28 ноября сообщил Следственный комитет России