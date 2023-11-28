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Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя

Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя - 28.11.2023 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР вынес приговор разведчику-телефонисту ВСУ, признанному виновным в убийстве двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 28 ноября сообщил Следственный комитет России

2023-11-28T16:54

2023-11-28T16:54

2023-11-28T17:19

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Военнослужащий ВСУ Анатолий Стронько признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", сказано в официальном сообщении.Анатолий Стронько с 15 марта по 12 апреля 2022 года вместе с другими военнослужащими ВСУ располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Там и было совершено убийство двух гражданских лиц."В один из дней при несении дневного боевого дежурства Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции. Полагая, что они поддерживают специальную военную операцию и занимают пророссийскую позицию, фигуранты произвели в них несколько выстрелов из автомата Калашникова. При этом гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в СКР.По приговору суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник Колодяжный ранее приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в ИК с таким же режимом.

https://ukraina.ru/20231128/1051511498.html

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новости, всу, мариуполь, сво, днр, военные преступления, мирные жители, убийство, криминал, приговор, следственный комитет рф, суд, верховный суд, уголовное дело