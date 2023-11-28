Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя - 28.11.2023 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя - 28.11.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР вынес приговор разведчику-телефонисту ВСУ, признанному виновным в убийстве двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 28 ноября сообщил Следственный комитет России
2023-11-28T16:54
2023-11-28T17:19
новости
всу
мариуполь
сво
днр
военные преступления
мирные жители
убийство
криминал
приговор
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Военнослужащий ВСУ Анатолий Стронько признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", сказано в официальном сообщении.Анатолий Стронько с 15 марта по 12 апреля 2022 года вместе с другими военнослужащими ВСУ располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Там и было совершено убийство двух гражданских лиц."В один из дней при несении дневного боевого дежурства Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции. Полагая, что они поддерживают специальную военную операцию и занимают пророссийскую позицию, фигуранты произвели в них несколько выстрелов из автомата Калашникова. При этом гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в СКР.По приговору суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник Колодяжный ранее приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в ИК с таким же режимом.
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новости, всу, мариуполь, сво, днр, военные преступления, мирные жители, убийство, криминал, приговор, следственный комитет рф, суд, верховный суд, уголовное дело
Новости, ВСУ, Мариуполь, СВО, ДНР, Военные преступления, мирные жители, убийство, криминал, приговор, Следственный Комитет РФ, Суд, Верховный Суд, уголовное дело

Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя

16:54 28.11.2023 (обновлено: 17:19 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Верховный суд ДНР вынес приговор разведчику-телефонисту ВСУ, признанному виновным в убийстве двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 28 ноября сообщил Следственный комитет России
Военнослужащий ВСУ Анатолий Стронько признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", сказано в официальном сообщении.
Анатолий Стронько с 15 марта по 12 апреля 2022 года вместе с другими военнослужащими ВСУ располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Там и было совершено убийство двух гражданских лиц.
"В один из дней при несении дневного боевого дежурства Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции. Полагая, что они поддерживают специальную военную операцию и занимают пророссийскую позицию, фигуранты произвели в них несколько выстрелов из автомата Калашникова. При этом гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в СКР.
По приговору суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник Колодяжный ранее приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в ИК с таким же режимом.
Мариуполь, январь 2023 года
15:26
Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей МариуполяК длительным срокам лишения свободы приговорены военнослужащие ВСУ, убивавшие мирных жителей Мариуполя в феврале-мае 2022 года. Об этом сообщает Следственный комитет России
 
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