Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Наличие постоянного представительства позволит усилить сотрудничество. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола
Европарламент и Верховная рада Украины 28 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, в Киеве будет организовано постоянное присутствие представителей ЕП в Киеве. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола в рамках совместной конференции со спикером Верховной Рады Украина Русланом Стефанчуком.
"Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", — отметила политик. Кроме того, подобное решение приблизит Украину к членству в Евросоюзе, заметила Метсола.
28 ноября спикер Верховный Рады Руслан Стефанчук прибыл в Брюссель на встречу с лидерами политических фракций Европарламента.