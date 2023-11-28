Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве - 28.11.2023 Украина.ру
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Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве - 28.11.2023 Украина.ру
Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
Наличие постоянного представительства позволит усилить сотрудничество. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола
2023-11-28T16:03
2023-11-28T16:03
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Европарламент и Верховная рада Украины 28 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, в Киеве будет организовано постоянное присутствие представителей ЕП в Киеве. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола в рамках совместной конференции со спикером Верховной Рады Украина Русланом Стефанчуком.28 ноября спикер Верховный Рады Руслан Стефанчук прибыл в Брюссель на встречу с лидерами политических фракций Европарламента.
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Новости, Новости Украины, Европарламент, Киев

Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве

16:03 28.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Наличие постоянного представительства позволит усилить сотрудничество. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола
Европарламент и Верховная рада Украины 28 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, в Киеве будет организовано постоянное присутствие представителей ЕП в Киеве. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола в рамках совместной конференции со спикером Верховной Рады Украина Русланом Стефанчуком.
"Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", — отметила политик. Кроме того, подобное решение приблизит Украину к членству в Евросоюзе, заметила Метсола.
28 ноября спикер Верховный Рады Руслан Стефанчук прибыл в Брюссель на встречу с лидерами политических фракций Европарламента.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
13:25
В Европарламенте поддержали переговоры о членстве Украины в ЕСКонференция лидеров политгрупп Европарламента поддержала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ЕП
 
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