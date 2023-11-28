Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве

"Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", — отметила политик. Кроме того, подобное решение приблизит Украину к членству в Евросоюзе, заметила Метсола.