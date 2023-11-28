Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051517887.html
Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин
Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин - 28.11.2023 Украина.ру
Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин
Народ Украины надо отделять от преступной власти страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 28 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-28T15:53
2023-11-28T15:53
новости
россия
госдума
вячеслав володин
украина
сво
народ
власть
украинская власть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_3c521a93dbca39d9a6ffc47b2c637b13.jpg.webp
По словам спикера Госдумы, российские войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров.Володин призвать делать всё для того, чтобы приближать победу. Спасибо за то, что все руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества, добавил он.
https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_74:0:2797:2042_1920x0_80_0_0_300364607f75bdb08b39402b9b8ead45.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, госдума, вячеслав володин, украина, сво, народ, власть, украинская власть
Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, Украина, СВО, народ, власть, украинская власть

Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин

15:53 28.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Народ Украины надо отделять от преступной власти страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 28 ноября журналисты РИА Новости
"Когда речь идёт об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идёт освобождение, идёт мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны", - заявил Володин.
По словам спикера Госдумы, российские войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров.
Володин призвать делать всё для того, чтобы приближать победу. Спасибо за то, что все руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества, добавил он.
Владимир Зеленский
26 ноября, 08:04
"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на УкраинеНа Украине отметили десятилетие Евромайдана, Но праздновать решительно нечего, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. В интервью БелТА он напомнил, что за это время страна лишилась более половины населения - люди "проголосовали ногами".
 
НовостиРоссияГосдумаВячеслав ВолодинУкраинаСВОнародвластьукраинская власть
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
15:57США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
15:57Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город
15:53Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин
15:46Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico
15:35Алексей Самойлов: кто он
15:26Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей Мариуполя
15:24Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
15:19В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
15:08План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор
14:56Украинские чиновники показали скифское золото, украденное у Крыма
14:51Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг
14:51Михаил Павлив: кто он
14:51Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг
14:49Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева
14:42"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
14:42Украина захотела переименовать города в российском Крыму
14:21Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов
14:21Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы
14:17Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на Смоленск
Лента новостейМолния