https://ukraina.ru/20231128/1051517887.html

Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин

Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин - 28.11.2023 Украина.ру

Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин

Народ Украины надо отделять от преступной власти страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 28 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-28T15:53

2023-11-28T15:53

2023-11-28T15:53

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По словам спикера Госдумы, российские войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров.Володин призвать делать всё для того, чтобы приближать победу. Спасибо за то, что все руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества, добавил он.

https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html

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2023

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новости, россия, госдума, вячеслав володин, украина, сво, народ, власть, украинская власть