Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Народ Украины надо отделять от преступной власти страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 28 ноября журналисты РИА Новости
"Когда речь идёт об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идёт освобождение, идёт мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны", - заявил Володин.
По словам спикера Госдумы, российские войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров.
Володин призвать делать всё для того, чтобы приближать победу. Спасибо за то, что все руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества, добавил он.
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