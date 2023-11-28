https://ukraina.ru/20231128/1051504890.html

Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева

Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева - 28.11.2023 Украина.ру

Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева

Foreign Affairs назвал тупиковое положение Украины является стратегией. И заявил, что это и есть условие для успеха

2023-11-28T14:49

2023-11-28T14:49

2023-11-28T14:49

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1 ноября украинский генерал Валерий Залужный дал интервью The Economist и изменил дискуссию об СВО. В нем он заявил, что "как и в первую мировую войну" украинские и российские военные "достигли технологического уровня" и именно это ставит обе стороны в тупик. Помочь может только огромный скачок в военных технологиях, в противном случае "скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва".Зеленский опровергал данные утверждения. И авторы публикации согласны с ним. Они признают, что с "военной точки зрения путь Украины к победе неясен". А значит нужно не надеяться на быстрый "украинский триумф" или переговоры. По их мнению, следует "не бояться нынешней реальности", принять ее и подготовиться к многолетним военным действиям и долгосрочному сдерживанию России.При этом добавляется, что "несмотря на свои огромные экономические и военные ресурсы, Россия не вела настоящего наступления с начала лета 2022 года". Издание считает, что для достижения стратегических целей западным и украинским лидерам нужно сплотиться. Но тут же авторы добавляют, что сейчас "ситуация выглядит менее благоприятной для Украины": явное ограничение в ресурсах и рабочей силе. Помимо этого Россия создала оборонительные сооружения, в том числе минные пояса. Это "свело на нет многие преимущества Украины в современном вооружении". Она запросила у союзников боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и технологии разминирования, ракеты большей дальности и больше самолетов. "Но по мере роста потребностей Украины Соединенные Штаты политически раскололись. Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей, неоднократно голосовал против пакетов поддержки Украины", – акцентируют авторы.Многое зависит от той поддержки, которую получит Украина, поскольку запасы боеприпасов и вооружения Украины уже на исходе. Уменьшение или прекращение военной поддержки США окажет немедленное влияние на боевые действия Украины, особенно на ее противовоздушную оборону. Даже если Соединенные Штаты и Европа выполнят все свои обязательства по оказанию военной помощи Киеву, положение дел не может решительно повернуть в пользу Украины, считают авторы. В том числе не сильно поможет поставка США F-16 в 2024 году. "Они, когда в конечном итоге прибудут, могут оказаться менее полезными", потому что Россия улучшила свою ПВО и сохранит "превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени".Но все эти неприятные моменты не должны влиять на настроения Запада, считают авторы. Авторы будто готовят почву для прекращения поступления помощи от США. Они приободряют союзников Украины и уверяют, что "победа может прийти неожиданно". Поэтому "в дальнейшем странам, поддерживающим Украину, придется найти баланс между уверенностью в себе и трезвостью".Еще один совет Украине содержит публикация: "Правильная стратегия на Украине – это терпеливое и неуклонное стремление к сдерживанию".Помимо этого Foreign Affairs напоминает, что "победа будет определяться не только на поле боя": конфликт между Украиной и Россией начался в 2013 году, когда правительство Украины поддалось давлению России и потребовало выйти из торгового соглашения с ЕС, а это привело к Майдану и смене руководства страны на прозападное. После этого она получила статус кандидата в ЕС и теперь приближается к Европе "через юридические и политические соглашения и через узы чувств".Foreign Affairs нашел даже рекомендацию по обоснованию Киевом своих прошений о помощи: он должен "основывать свои аргументы в пользу западных инвестиций на сдерживании России, подчеркивая, что в конечном итоге победа над Россией в такой же степени отвечает интересам Запада, как и интересам Украины"."Помощь Украине – это не филантропия. Для Европы успех или неудача сдерживания России будет определять безопасность всего континента. Для Соединенных Штатов успех или неудача сдерживания России в Европе определит будущее международного порядка, который они возглавляют", – говорится в публикации.

https://ukraina.ru/20231128/1051438195.html

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новости, новости украины, сша, украина, военная помощь, запад, евросоюз