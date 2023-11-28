https://ukraina.ru/20231128/1051504890.html
Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева
Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева - 28.11.2023 Украина.ру
Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева
Foreign Affairs назвал тупиковое положение Украины является стратегией. И заявил, что это и есть условие для успеха
2023-11-28T14:49
2023-11-28T14:49
2023-11-28T14:49
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1 ноября украинский генерал Валерий Залужный дал интервью The Economist и изменил дискуссию об СВО. В нем он заявил, что "как и в первую мировую войну" украинские и российские военные "достигли технологического уровня" и именно это ставит обе стороны в тупик. Помочь может только огромный скачок в военных технологиях, в противном случае "скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва".Зеленский опровергал данные утверждения. И авторы публикации согласны с ним. Они признают, что с "военной точки зрения путь Украины к победе неясен". А значит нужно не надеяться на быстрый "украинский триумф" или переговоры. По их мнению, следует "не бояться нынешней реальности", принять ее и подготовиться к многолетним военным действиям и долгосрочному сдерживанию России.При этом добавляется, что "несмотря на свои огромные экономические и военные ресурсы, Россия не вела настоящего наступления с начала лета 2022 года". Издание считает, что для достижения стратегических целей западным и украинским лидерам нужно сплотиться. Но тут же авторы добавляют, что сейчас "ситуация выглядит менее благоприятной для Украины": явное ограничение в ресурсах и рабочей силе. Помимо этого Россия создала оборонительные сооружения, в том числе минные пояса. Это "свело на нет многие преимущества Украины в современном вооружении". Она запросила у союзников боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и технологии разминирования, ракеты большей дальности и больше самолетов. "Но по мере роста потребностей Украины Соединенные Штаты политически раскололись. Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей, неоднократно голосовал против пакетов поддержки Украины", – акцентируют авторы.Многое зависит от той поддержки, которую получит Украина, поскольку запасы боеприпасов и вооружения Украины уже на исходе. Уменьшение или прекращение военной поддержки США окажет немедленное влияние на боевые действия Украины, особенно на ее противовоздушную оборону. Даже если Соединенные Штаты и Европа выполнят все свои обязательства по оказанию военной помощи Киеву, положение дел не может решительно повернуть в пользу Украины, считают авторы. В том числе не сильно поможет поставка США F-16 в 2024 году. "Они, когда в конечном итоге прибудут, могут оказаться менее полезными", потому что Россия улучшила свою ПВО и сохранит "превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени".Но все эти неприятные моменты не должны влиять на настроения Запада, считают авторы. Авторы будто готовят почву для прекращения поступления помощи от США. Они приободряют союзников Украины и уверяют, что "победа может прийти неожиданно". Поэтому "в дальнейшем странам, поддерживающим Украину, придется найти баланс между уверенностью в себе и трезвостью".Еще один совет Украине содержит публикация: "Правильная стратегия на Украине – это терпеливое и неуклонное стремление к сдерживанию".Помимо этого Foreign Affairs напоминает, что "победа будет определяться не только на поле боя": конфликт между Украиной и Россией начался в 2013 году, когда правительство Украины поддалось давлению России и потребовало выйти из торгового соглашения с ЕС, а это привело к Майдану и смене руководства страны на прозападное. После этого она получила статус кандидата в ЕС и теперь приближается к Европе "через юридические и политические соглашения и через узы чувств".Foreign Affairs нашел даже рекомендацию по обоснованию Киевом своих прошений о помощи: он должен "основывать свои аргументы в пользу западных инвестиций на сдерживании России, подчеркивая, что в конечном итоге победа над Россией в такой же степени отвечает интересам Запада, как и интересам Украины"."Помощь Украине – это не филантропия. Для Европы успех или неудача сдерживания России будет определять безопасность всего континента. Для Соединенных Штатов успех или неудача сдерживания России в Европе определит будущее международного порядка, который они возглавляют", – говорится в публикации.
https://ukraina.ru/20231128/1051438195.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, сша, украина, военная помощь, запад, евросоюз
Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева
Foreign Affairs назвал тупиковое положение Украины является стратегией. И заявил, что это и есть условие для успеха
1 ноября украинский генерал Валерий Залужный дал интервью The Economist и изменил дискуссию об СВО. В нем он заявил, что "как и в первую мировую войну" украинские и российские военные "достигли технологического уровня" и именно это ставит обе стороны в тупик. Помочь может только огромный скачок в военных технологиях, в противном случае "скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва".
Зеленский опровергал данные утверждения. И авторы публикации согласны с ним. Они признают, что с "военной точки зрения путь Украины к победе неясен". А значит нужно не надеяться на быстрый "украинский триумф" или переговоры. По их мнению, следует "не бояться нынешней реальности", принять ее и подготовиться к многолетним военным действиям и долгосрочному сдерживанию России.
"С помощью Запада Украина сдержала своего гораздо более могущественного соседа. Политика сдерживания уже успешна в Украине. Неудача будет означать отказ от этого", – говорится в публикации.
При этом добавляется, что "несмотря на свои огромные экономические и военные ресурсы, Россия не вела настоящего наступления с начала лета 2022 года".
Издание считает, что для достижения стратегических целей западным и украинским лидерам нужно сплотиться. Но тут же авторы добавляют, что сейчас "ситуация выглядит менее благоприятной для Украины": явное ограничение в ресурсах и рабочей силе. Помимо этого Россия создала оборонительные сооружения, в том числе минные пояса. Это "свело на нет многие преимущества Украины в современном вооружении". Она запросила у союзников боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и технологии разминирования, ракеты большей дальности и больше самолетов.
"Но по мере роста потребностей Украины Соединенные Штаты политически раскололись. Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей, неоднократно голосовал против пакетов поддержки Украины", – акцентируют авторы.
Многое зависит от той поддержки, которую получит Украина, поскольку запасы боеприпасов и вооружения Украины уже на исходе. Уменьшение или прекращение военной поддержки США окажет немедленное влияние на боевые действия Украины, особенно на ее противовоздушную оборону.
"Если правительство США станет менее охотно финансировать военные усилия Украины, ни одна другая страна не сможет заполнить вакуум. Европейским странам не хватает запасов боеприпасов и мощностей военного производства", – говорится в публикации.
Даже если Соединенные Штаты и Европа выполнят все свои обязательства по оказанию военной помощи Киеву, положение дел не может решительно повернуть в пользу Украины, считают авторы. В том числе не сильно поможет поставка США F-16 в 2024 году. "Они, когда в конечном итоге прибудут, могут оказаться менее полезными", потому что Россия улучшила свою ПВО и сохранит "превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени".
Но все эти неприятные моменты не должны влиять на настроения Запада, считают авторы. Авторы будто готовят почву для прекращения поступления помощи от США. Они приободряют союзников Украины и уверяют, что "победа может прийти неожиданно". Поэтому "в дальнейшем странам, поддерживающим Украину, придется найти баланс между уверенностью в себе и трезвостью".
"Трезвость требует честности: ни боевая победа Украины, ни переговоры, на которых Киев начнет с сильной позиции, не за горами. Уверенность в себе требует терпеливого и настойчивого стремления к сдерживанию, никогда не прекращая давления, оказываемого на российское присутствие в Украине", – уверено издание Foreign Affairs.
Еще один совет Украине содержит публикация: "Правильная стратегия на Украине – это терпеливое и неуклонное стремление к сдерживанию".
Помимо этого Foreign Affairs напоминает, что "победа будет определяться не только на поле боя": конфликт между Украиной и Россией начался в 2013 году, когда правительство Украины поддалось давлению России и потребовало выйти из торгового соглашения с ЕС, а это привело к Майдану и смене руководства страны на прозападное. После этого она получила статус кандидата в ЕС и теперь приближается к Европе "через юридические и политические соглашения и через узы чувств".
Foreign Affairs нашел даже рекомендацию по обоснованию Киевом своих прошений о помощи: он должен "основывать свои аргументы в пользу западных инвестиций на сдерживании России, подчеркивая, что в конечном итоге победа над Россией в такой же степени отвечает интересам Запада, как и интересам Украины".
"Помощь Украине – это не филантропия. Для Европы успех или неудача сдерживания России будет определять безопасность всего континента. Для Соединенных Штатов успех или неудача сдерживания России в Европе определит будущее международного порядка, который они возглавляют", – говорится в публикации.