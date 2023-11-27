Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине - 27.11.2023 Украина.ру
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Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине - 27.11.2023 Украина.ру
Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
Издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании, заявил журналистам высокопоставленный чиновник
2023-11-27T21:15
2023-11-27T21:15
новости
украина
мобилизация
сво
спецоперация
всу
уклонисты
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Отмечается, что изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить украинцев в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт Спецоперации. Людей, которые "боятся умереть и стрелять" будут привлекать к другой деятельности, направленной на помощь армии, считает секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так, Вооружённые силы страны начнут работать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Данилов признал, что сегодня на Украине существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб. Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины. До этого экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло. Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, всу, уклонисты
Новости, Украина, мобилизация, СВО, Спецоперация, ВСУ, уклонисты

Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине

21:15 27.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании, заявил журналистам высокопоставленный чиновник
Отмечается, что изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить украинцев в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт Спецоперации.
Людей, которые "боятся умереть и стрелять" будут привлекать к другой деятельности, направленной на помощь армии, считает секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так, Вооружённые силы страны начнут работать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва.
Данилов признал, что сегодня на Украине существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.
Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
До этого экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло.
Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.
 
НовостиУкраинамобилизацияСВОСпецоперацияВСУуклонисты
 
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Заголовок открываемого материала
21:15Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
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