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Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине

Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине - 27.11.2023 Украина.ру

Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине

Издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании, заявил журналистам высокопоставленный чиновник

2023-11-27T21:15

2023-11-27T21:15

2023-11-27T21:15

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Отмечается, что изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить украинцев в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт Спецоперации. Людей, которые "боятся умереть и стрелять" будут привлекать к другой деятельности, направленной на помощь армии, считает секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так, Вооружённые силы страны начнут работать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Данилов признал, что сегодня на Украине существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб. Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины. До этого экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло. Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.

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новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, всу, уклонисты