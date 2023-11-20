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Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР

Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР - 20.11.2023 Украина.ру

Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР

Запад требует от киевского режима максимально активизировать мобилизацию, чтобы продемонстрировать невозможность победы России в украинском конфликте, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

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У разведведомства имеются достоверные данные, что США ориентируют руководство Украины на "максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления".В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной Раде изучить возможность понижения минимального возраста призыва в армию, уточнили в ведомстве."Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов "Фольксштурм", в рамках которого из детей формировались отряды "Гитлерюгенд", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Всеобщая мобилизация на Украине идёт полным ходом. Мужчин призывного возраст отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.В то же время число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.

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новости, россия, украина, запад, сша, великобритания, зарубежье, нарышкин, свр, служба внешней разведки , мобилизация, владимир зеленский, призывники