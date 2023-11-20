Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР - 20.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231120/1051175932.html
Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР
Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР - 20.11.2023 Украина.ру
Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР
Запад требует от киевского режима максимально активизировать мобилизацию, чтобы продемонстрировать невозможность победы России в украинском конфликте, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
2023-11-20T17:47
2023-11-20T17:47
новости
россия
украина
запад
сша
великобритания
зарубежье
нарышкин
свр
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:385_1920x0_80_0_0_5f2e12027fcd3ce84254832de4ca50de.jpg.webp
У разведведомства имеются достоверные данные, что США ориентируют руководство Украины на "максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления".В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной Раде изучить возможность понижения минимального возраста призыва в армию, уточнили в ведомстве."Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов "Фольксштурм", в рамках которого из детей формировались отряды "Гитлерюгенд", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Всеобщая мобилизация на Украине идёт полным ходом. Мужчин призывного возраст отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.В то же время число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:513_1920x0_80_0_0_60fc8146df3e2425ba3eab365b8c103c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, сша, великобритания, зарубежье, нарышкин, свр, служба внешней разведки , мобилизация, владимир зеленский, призывники
Новости, Россия, Украина, Запад, США, Великобритания, Зарубежье, Нарышкин, СВР, Служба внешней разведки , мобилизация, Владимир Зеленский, призывники

Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР

17:47 20.11.2023
 
Зеленский
Зеленский
Читать в
Запад требует от киевского режима максимально активизировать мобилизацию, чтобы продемонстрировать невозможность победы России в украинском конфликте, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте", - говорится в заявлении.
У разведведомства имеются достоверные данные, что США ориентируют руководство Украины на "максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления".
В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.
Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной Раде изучить возможность понижения минимального возраста призыва в армию, уточнили в ведомстве.
"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов "Фольксштурм", в рамках которого из детей формировались отряды "Гитлерюгенд", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
© скриншот видео "Still Incorrigible"Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е Гитлер Адольф
Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е Гитлер Адольф
© скриншот видео "Still Incorrigible"
Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е Гитлер Адольф
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Всеобщая мобилизация на Украине идёт полным ходом. Мужчин призывного возраст отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.
В то же время число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 08:12
Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападСШАВеликобританияЗарубежьеНарышкинСВРСлужба внешней разведкимобилизацияВладимир Зеленскийпризывники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56В УПЦ намекнули на следующую жертву рейдерского захвата
17:52"Ситуация развивается по наихудшему сценарию". Дадут ли США ещё денег Украине
17:47Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВР
17:36Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП
17:36Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком
17:33Украинский лингвист предложил заменить творог на сыр, брюки на штаны, но пылесос - оставить
17:06Чудо света в Китае: эксклюзив Украина.ру
16:39Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины
16:19Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится
16:14Царёв получил от Зюганова телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления
16:11Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей — популист с бензопилой
16:06Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн
16:05"Забыл зигануть": спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
15:28Фрик — это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины
15:17"Закончится не так быстро, как хотелось бы": Зеленский рассказал о конфликте на Украине
15:17Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору
15:16Самое страшное для Зеленского: Семибратов назвал силу, способную свалить режим на Украине
15:00Украина превратилась в нищую вымирающую территорию — Захарова о последствиях Евромайдана
14:59Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана
14:24МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
Лента новостейМолния