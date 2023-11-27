https://ukraina.ru/20231127/1051373144.html
Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше
Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше - 27.11.2023 Украина.ру
Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с протестами молдавских фермеров, а также рассказал о том, какие глобальные перемены влечёт за собой украинский конфликт и почему страны ЕС закрывают границы с Россией
2023-11-27T11:21
2023-11-27T11:21
2023-11-27T11:21
видео
александр агеев
молдавия
кишинёв
зарубежье
протесты
фермеры
украина
зерно
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051372968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85990746257697788f3b811f8ad73d50.jpg
00:39 - Протесты и митинги в Молдавии; 06:02 - Основные кредиторы Украины: каковы аппетиты на перспективу? 14:57 – ЕС: последствия закрытия границ с Россией; 21:59 - О подписании Владимиром Путиным указа о репатриации.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051372968_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_604ef3842322d6a3c10e69eea354f307.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр агеев, молдавия, кишинёв, зарубежье, протесты, фермеры, украина, зерно, россия, сво, спецоперация, ес, границы, запад, репатриация, репатриация, экономика, видео
Видео, Александр Агеев, Молдавия, Кишинёв, Зарубежье, протесты, фермеры, Украина, зерно, Россия, СВО, Спецоперация, ЕС, границы, Запад, репатриация, репатриация, экономика
Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с протестами молдавских фермеров, а также рассказал о том, какие глобальные перемены влечёт за собой украинский конфликт и почему страны ЕС закрывают границы с Россией
00:39 - Протесты и митинги в Молдавии;
06:02 - Основные кредиторы Украины: каковы аппетиты на перспективу?
14:57 – ЕС: последствия закрытия границ с Россией;
21:59 - О подписании Владимиром Путиным указа о репатриации.