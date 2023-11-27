https://ukraina.ru/20231127/1051373144.html

Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше

Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше - 27.11.2023 Украина.ру

Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с протестами молдавских фермеров, а также рассказал о том, какие глобальные перемены влечёт за собой украинский конфликт и почему страны ЕС закрывают границы с Россией

2023-11-27T11:21

2023-11-27T11:21

2023-11-27T11:21

видео

александр агеев

молдавия

кишинёв

зарубежье

протесты

фермеры

украина

зерно

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051372968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85990746257697788f3b811f8ad73d50.jpg

00:39 - Протесты и митинги в Молдавии; 06:02 - Основные кредиторы Украины: каковы аппетиты на перспективу? 14:57 – ЕС: последствия закрытия границ с Россией; 21:59 - О подписании Владимиром Путиным указа о репатриации.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр агеев, молдавия, кишинёв, зарубежье, протесты, фермеры, украина, зерно, россия, сво, спецоперация, ес, границы, запад, репатриация, репатриация, экономика, видео