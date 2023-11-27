https://ukraina.ru/20231127/1051352528.html

Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?

Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины? - 27.11.2023 Украина.ру

Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?

Глава Пентагона Ллойд Остин, посещая Польшу, встретился с находящимися там американскими военными, которым заявил, что скоро они могут принять участие в конфликте с Россией. По словам Остина, "Путин не остановится, если захватит Украину".

2023-11-27T06:38

2023-11-27T06:38

2023-11-27T06:38

эксклюзив

зарубежье

украина

турция

польша

сша

ллойд остин

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"Тогда он пойдёт в Прибалтику, и вы и ваши товарищи окажетесь на передовой, сражаясь с Путиным", - утверждает руководитель американского оборонного ведомства. Чтобы этого не случилось, нужно помогать Украине, подытожил Остин.Из Вашингтона уже звучали заявления, согласно которым помощь ВСУ является выгодным вложением, так как украинские солдаты воюют с Россией и погибают вместо американских. При этом всё больше влиятельных западных СМИ в последнее время сомневаются в возможностях Киева добиться хоть сколько-нибудь ощутимого успеха на поле боя, и всё чаще слышатся призывы переходить к переговорам.Однако достаточно очевидно, что максимум, на что готовы согласиться западные партнёры Киева – перемирие, которое будет использовано на переподготовку и переоснащение ВСУ. Накал противостояния с Россией снижать никто не собирается: наоборот, ведущие западные страны планируют серьёзное усиление мощностей своих ВПК и резкий рост производства. Сейчас Западу объективно непросто удовлетворять потребности Киева в оружии и боеприпасах. Однако эта ситуация приводит не к отказу от помощи Украине, а к планированию существенного увеличения её масштабов – достаточно посмотреть, к примеру, заявления представителей немецкого концерна Rheinmetall.Да, на Западе говорят о перемирии, но со стороны США, Британии и ЕС это будет не более чем перевод нынешнего противостояния с Россией в "холодную" стадию, которая в удобный момент быстро сменится вновь на "горячую". И даже если ВС РФ смогут нанести ВСУ стратегическое поражение, им будет найдена замена.Кто же будет воевать за интереса Запада с Россией после Украины – в том случае, если она больше не сможет это делать? Речь, разумеется, идёт лишь о варианте, при котором НАТО решит продолжать противостояние с Москвой в прокси-формате, не ввязываясь в боевые действия основными силами.Кандидат номер один, разумеется, Польша. И дело тут не только и не столько в стремлении Варшавы создать "сильнейшую армию Европы".Напомним, Польша увеличила военные расходы до 4% ВВП. Польское министерство обороны характеризует объёмы финансирования модернизации своей армии как рекордные. В планах Варшавы – грандиозные закупки новейших боевых самолётов (в частности, американских F-35, контракт стоимостью $4,6 млрд уже подписан, и в его рамках планируется приобретение 32 машин), вертолётов, беспилотников, фрегатов, эсминцев, танков, РСЗО, и т.д. Польское оборонное ведомство планирует как закупаться за рубежом (в США, в Турции, в Южной Корее), так и производить собственные образцы вооружений – в частности, известную по нынешним военным сводкам САУ "Краб", а также, БПЛА, БМП и боевые корабли польского производства.В планах Варшавы – увеличить численность армии до 300 тыс человек. Однако главное отличие польской армии, в отличие от вооружённых сил более развитых западных стран – это боевой опыт, полученный не в конфликтах малой интенсивности с заведомо более слабым противником, а в ходе СВО.Точное число погибших там польских военных назвать сложно, так как открытой статистики по этому поводу, разумеется, нет. Многие наблюдатели утверждают, что счёт идёт на тысячи убитых. Украинцы, со своей стороны, часто отмечали, что польские "наёмники" использовались на фронтах в качестве заградотрядов. Так или иначе, некоторая часть польской армии уже получила опыт боестолкновений с ВС РФ. В целом, действия польского руководства говорят о том, что Польша отнюдь не собирается вечно отсиживаться в стороне, и что при определённом стечении обстоятельств она не против взять на себя роль очередного "форпоста Запада против москальских орд" - несмотря на нынешние весьма противоречивые отношения с Киевом.Задействованы ВС Польши (по всей видимости, под легендой очередных добровольческих формирований) могут быть не только на западе Украины, но на границе с Белоруссией, и при попытках отрезать Калининград, в которых также будут участвовать армии прибалтийских государств.Помимо Польши, в конфликте с Россией в качестве одного из западных прокси может поучаствовать Румыния. Бухарест тоже намеревается провести серьёзную модернизацию своих вооружённых сил, начав тратить на армию 2,5% ВВП. Румыния также усиливает свои ВМС, за последние годы начав эксплуатировать несколько современных надводных кораблей, и, кроме того, она собирается закупить у Франции две подводные лодки. Из всех причерноморских стран румынский флот уступает по силе только России и Турции. ВС Румынии, опять же, под видом добровольных помощников своих партнёров из Киева и Кишинёва будут использоваться в первую очередь в случае развязывания агрессии против Приднестровья, и, возможно, если боевые действия в рамках СВО перейдут в Одесскую область.США и их союзники всегда стремились окружить Россию, сделав из стран ближнего зарубежья её врагов. Наибольшим их успехом (помимо Украины) являлась саакашвилевская Грузия, решившая в 2008 году влезть с Москвой в открытое противоборство. С тех пор многое изменилось, и вернуть к власти Саакашвили у западных стратегов не вышло. Попытки сменить в Грузии политический режим будут предприниматься и в дальнейшем, однако военная авантюра на данном направлении, как представляется, всё же не станет вопросом ближайшего будущего – даже учитывая занятость России в СВО.Идеальным антироссийским прокси являлась бы Турция, что вполне соответствовало бы добрым традициям XVIII – XIX столетий. Реджеп Тайип Эрдоган в открытом конфликте с Москвой явно не заинтересован, равно как и бОльшая часть турецкой элиты. Однако теоретически Турция могла бы создать России огромные проблемы даже без прямого военного столкновения. Здесь и блокирование группировки в Сирии, и противодействие в Чёрном море, включая пропуск в его акваторию иностранных военных кораблей, и экспорт нестабильности в Поволжье и на Кавказ.Да и Япония тоже может в какой-то момент попытаться решить вопрос с Курилами. Японский военный бюджет увеличивается, Токио укрепляет взаимодействие с НАТО и западными странами, которые закономерно видят в ней одну из своих опор в регионе. Пацифизм, господствовавший в Японии со времён окончания Второй мировой, постепенно уходит в прошлое. Страна вооружается – по официальной причине, из-за угроз со стороны Северной Кореи и КНР.Так или иначе, Западу обычно удавалось находить того, кто готов был влезть в самоубийственную войну за его интересы. Надежды на Украину, по всей видимости, постепенно тают. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать активизации усилий по поиску новых охотников попробовать Россию на зуб.

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

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https://ukraina.ru/20231119/1032697900.html

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эксклюзив, зарубежье, украина, турция, польша, сша, ллойд остин