https://ukraina.ru/20231126/1051343844.html
Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"
Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии" - 26.11.2023 Украина.ру
Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"
Крым подвергается ракетным и другим ударам со стороны Украины при непосредственном участии в этом западных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
2023-11-26T11:38
2023-11-26T11:38
2023-11-26T11:38
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По его словам, к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы. Минобороны России 24 ноября сообщило, что средствами над Крымом ПВО сбиты 13 украинских беспилотников.Он также уверен, что Владимир Зеленский как гражданское лицо непосредственно не участвует в принятии таких решений, однако несёт ответственность как политик."Его задача другая: он координирует общую атмосферу русофобии на территории бывшей Украины. А это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа. Потому — пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несёт за них всю полноту политической ответственности", - констатировал глава парламента Крыма.
https://ukraina.ru/20231124/1051299917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, крым, владимир зеленский, владимир константинов, бпла, пво, беспилотники, военная помощь, украина, украина-ес, украина-нато, нато, сво
Новости, Крым, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, БПЛА, ПВО, беспилотники, военная помощь, Украина, Украина-ЕС, Украина-НАТО, НАТО, СВО
Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"
Крым подвергается ракетным и другим ударам со стороны Украины при непосредственном участии в этом западных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
По его словам, к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы. Минобороны России 24 ноября сообщило, что средствами над Крымом ПВО сбиты 13 украинских беспилотников.
"Все это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы. Конечно, какой-то незначительный процент украинцев в этом штабе присутствует. Но определяющей роли в его работе они не играют. Вся эта система не работала бы без поставок вооружений и военных технологий из стран коллективного Запада", - заявил Константинов.
Он также уверен, что Владимир Зеленский как гражданское лицо непосредственно не участвует в принятии таких решений, однако несёт ответственность как политик.
"Его задача другая: он координирует общую атмосферу русофобии на территории бывшей Украины. А это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа. Потому — пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несёт за них всю полноту политической ответственности", - констатировал глава парламента Крыма.