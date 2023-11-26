https://ukraina.ru/20231126/1051343844.html

Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"

Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии" - 26.11.2023 Украина.ру

Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"

Крым подвергается ракетным и другим ударам со стороны Украины при непосредственном участии в этом западных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

2023-11-26T11:38

2023-11-26T11:38

2023-11-26T11:38

новости

крым

владимир зеленский

владимир константинов

бпла

пво

беспилотники

военная помощь

украина

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044523696_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_368f751811eb8d38a23267434c37f7de.jpg.webp

По его словам, к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы. Минобороны России 24 ноября сообщило, что средствами над Крымом ПВО сбиты 13 украинских беспилотников.Он также уверен, что Владимир Зеленский как гражданское лицо непосредственно не участвует в принятии таких решений, однако несёт ответственность как политик."Его задача другая: он координирует общую атмосферу русофобии на территории бывшей Украины. А это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа. Потому — пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несёт за них всю полноту политической ответственности", - констатировал глава парламента Крыма.

https://ukraina.ru/20231124/1051299917.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, владимир зеленский, владимир константинов, бпла, пво, беспилотники, военная помощь, украина, украина-ес, украина-нато, нато, сво