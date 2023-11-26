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Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ

Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ

По мере того, как конфликт на Украине будет затухать, будет разгораться борьба за арктические ресурсы. Владимир Путин постоянно говорит, что блок AUKUS соединяется с НАТО. Потому что Севморпуть может существовать как экономическая и транспортная коммуникация только в том случае, если он обеспечивает выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан

2023-11-26T07:00

2023-11-26T07:00

2023-11-26T07:00

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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руДело не только в том, что украинские ресурсы истощаются. Истощаются ресурсы Европы. А США не могут пойти на полное истощение северной Европы и Великобритании как раз из-за борьбы за Арктику. Поэтому США будут вынуждены постепенно ослаблять помощь Киеву и усиливать помощь Финляндии, Швеции и Норвегии, рассуждает эксперт.Что касается будущей борьбы России за Арктику, то нам нужно союзники. Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, сша, польша, арктика, китай, нато