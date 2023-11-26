Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ
Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ
По мере того, как конфликт на Украине будет затухать, будет разгораться борьба за арктические ресурсы. Владимир Путин постоянно говорит, что блок AUKUS соединяется с НАТО. Потому что Севморпуть может существовать как экономическая и транспортная коммуникация только в том случае, если он обеспечивает выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан
2023-11-26T07:00
2023-11-26T07:00
новости
россия
украина
европа
сша
польша
арктика
китай
нато
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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руДело не только в том, что украинские ресурсы истощаются. Истощаются ресурсы Европы. А США не могут пойти на полное истощение северной Европы и Великобритании как раз из-за борьбы за Арктику. Поэтому США будут вынуждены постепенно ослаблять помощь Киеву и усиливать помощь Финляндии, Швеции и Норвегии, рассуждает эксперт.Что касается будущей борьбы России за Арктику, то нам нужно союзники. Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, сша, польша, арктика, китай, нато
Новости, Россия, Украина, Европа, США, Польша, Арктика, Китай, НАТО

Военный эксперт о том, как и где Польша попытается нанести России двойной удар после разгрома ВСУ

07:00 26.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь Дня независимости Польши
Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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По мере того, как конфликт на Украине будет затухать, будет разгораться борьба за арктические ресурсы. Владимир Путин постоянно говорит, что блок AUKUS соединяется с НАТО. Потому что Севморпуть может существовать как экономическая и транспортная коммуникация только в том случае, если он обеспечивает выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру
Дело не только в том, что украинские ресурсы истощаются. Истощаются ресурсы Европы. А США не могут пойти на полное истощение северной Европы и Великобритании как раз из-за борьбы за Арктику. Поэтому США будут вынуждены постепенно ослаблять помощь Киеву и усиливать помощь Финляндии, Швеции и Норвегии, рассуждает эксперт.
"Польша тоже никуда не денется. Ей тоже будут активно помогать. У нее своя инфраструктура на Балтике, по которой можно перебрасывать силы в северную Европу. И Польша может наносить отвлекающие удары по России и Белоруссии. А дальше начнется большая борьба за север", - указал Перенджиев.
Что касается будущей борьбы России за Арктику, то нам нужно союзники. Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаСШАПольшаАрктикаКитайНАТО
 
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