https://ukraina.ru/20231125/1051333812.html
"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений
"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений - 25.11.2023 Украина.ру
"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений
Массированная атака Киева ударными беспилотниками лишила электроэнергии 120 учреждений и 77 жилых домов, повреждения получили воздушные линии электропередачи в столице и области. Об этом Минэнерго Украины 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-25T11:06
2023-11-25T11:06
2023-11-25T11:07
новости
украина
киев
взрывы
бпла
сво
энергоснабжение
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"Утром 25 ноября во время масштабных ударов дронов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города… Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ", - говорится в сообщении ведомства.Ночью и утром телеграм-каналы украинских СМИ несколько раз сообщали об атаках на Киев и Киевскую область всё новых групп БПЛА, волнами приближающихся к столице с разных направлений. Городская военная администрация также сообщала о пожаре в одном из нежилых помещений.По словам спикера городской военной администрации Михаила Шаманова, Киев в ночь на субботу подвергся самой массированной за последний месяц атаке дронами.Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ночью и утром 25 ноября объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, взрывы, бпла, сво, энергоснабжение
"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений
11:06 25.11.2023 (обновлено: 11:07 25.11.2023)
Массированная атака Киева ударными беспилотниками лишила электроэнергии 120 учреждений и 77 жилых домов, повреждения получили воздушные линии электропередачи в столице и области. Об этом Минэнерго Украины 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Утром 25 ноября во время масштабных ударов дронов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города… Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ", - говорится в сообщении ведомства.
Ночью и утром телеграм-каналы украинских СМИ несколько раз сообщали об атаках на Киев и Киевскую область всё новых групп БПЛА, волнами приближающихся к столице с разных направлений. Городская военная администрация также сообщала о пожаре в одном из нежилых помещений.
По словам спикера городской военной администрации Михаила Шаманова, Киев в ночь на субботу подвергся самой массированной за последний месяц атаке дронами.
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ночью и утром 25 ноября объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.