https://ukraina.ru/20231125/1051333812.html

"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений

"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений - 25.11.2023 Украина.ру

"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений

Массированная атака Киева ударными беспилотниками лишила электроэнергии 120 учреждений и 77 жилых домов, повреждения получили воздушные линии электропередачи в столице и области. Об этом Минэнерго Украины 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-25T11:06

2023-11-25T11:06

2023-11-25T11:07

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"Утром 25 ноября во время масштабных ударов дронов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города… Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ", - говорится в сообщении ведомства.Ночью и утром телеграм-каналы украинских СМИ несколько раз сообщали об атаках на Киев и Киевскую область всё новых групп БПЛА, волнами приближающихся к столице с разных направлений. Городская военная администрация также сообщала о пожаре в одном из нежилых помещений.По словам спикера городской военной администрации Михаила Шаманова, Киев в ночь на субботу подвергся самой массированной за последний месяц атаке дронами.Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ночью и утром 25 ноября объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231125/1051333322.html

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новости, украина, киев, взрывы, бпла, сво, энергоснабжение