https://ukraina.ru/20231125/1051332153.html

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ

Все вузы Украины обзаведутся военными кафедрами, которые будут обязательны для всех юношей. Об этом со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого 25 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-11-25T08:20

2023-11-25T08:20

2023-11-25T08:20

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"Во всех украинских вузах введут военные кафедры... Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.Отмечается, что студенты военных кафедр получат военно-учётную специальность "стрелок", для чего будет необходимо пройти курсы базовой стрельбы, тактической медицины и другие.

https://ukraina.ru/20231125/1051273417.html

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новости, украина, вузы, всу