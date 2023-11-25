Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ
Все вузы Украины обзаведутся военными кафедрами, которые будут обязательны для всех юношей. Об этом со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого 25 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Во всех украинских вузах введут военные кафедры... Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Отмечается, что студенты военных кафедр получат военно-учётную специальность "стрелок", для чего будет необходимо пройти курсы базовой стрельбы, тактической медицины и другие.
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