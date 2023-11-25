Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей - 25.11.2023 Украина.ру
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Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей - 25.11.2023 Украина.ру
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
В результате протестов польских перевозчиков, на границе с Украиной по обе стороны контрольно-пропускных пунктов заблокированы около 11-ти тысяч грузовиков. Об этом, 25 ноября, сообщает телеграм-канал UA War Infographics, приводя соответствующую инфографику
2023-11-25T00:56
2023-11-25T00:56
новости
украина
польша
протесты
акции протеста
кпп
граница
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По данным источника, самая большая очередь состоящая приблизительно четырех тысяч грузовиков растянулась на КПП "Корчева – Краковец". Более 2,7 тысячи машин ожидают въезда в Польшу, а на Украину хотят попасть водители 1,2 тысяч грузовиков. Ранее отраслевое объединение горно-металлургического комплекса Украины "Укртрубопром" сообщало, что трубные заводы страны, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-полькой границе. До того, Европейская бизнес ассоциация подсчитала, что украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов. С каждым днём эта сумма становится больше. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.
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новости, украина, польша, протесты, акции протеста, кпп, граница
Новости, Украина, Польша, протесты, акции протеста, КПП, граница

Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей

00:56 25.11.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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В результате протестов польских перевозчиков, на границе с Украиной по обе стороны контрольно-пропускных пунктов заблокированы около 11-ти тысяч грузовиков. Об этом, 25 ноября, сообщает телеграм-канал UA War Infographics, приводя соответствующую инфографику
По данным источника, самая большая очередь состоящая приблизительно четырех тысяч грузовиков растянулась на КПП "Корчева – Краковец". Более 2,7 тысячи машин ожидают въезда в Польшу, а на Украину хотят попасть водители 1,2 тысяч грузовиков.
Ранее отраслевое объединение горно-металлургического комплекса Украины "Укртрубопром" сообщало, что трубные заводы страны, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-полькой границе.
До того, Европейская бизнес ассоциация подсчитала, что украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов. С каждым днём эта сумма становится больше.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.
 
НовостиУкраинаПольшапротестыакции протестаКППграница
 
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