https://ukraina.ru/20231125/1051329700.html
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей - 25.11.2023 Украина.ру
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
В результате протестов польских перевозчиков, на границе с Украиной по обе стороны контрольно-пропускных пунктов заблокированы около 11-ти тысяч грузовиков. Об этом, 25 ноября, сообщает телеграм-канал UA War Infographics, приводя соответствующую инфографику
2023-11-25T00:56
2023-11-25T00:56
2023-11-25T00:56
новости
украина
польша
протесты
акции протеста
кпп
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29ff3180b70f566c16505d80267cf776.jpg
По данным источника, самая большая очередь состоящая приблизительно четырех тысяч грузовиков растянулась на КПП "Корчева – Краковец". Более 2,7 тысячи машин ожидают въезда в Польшу, а на Украину хотят попасть водители 1,2 тысяч грузовиков. Ранее отраслевое объединение горно-металлургического комплекса Украины "Укртрубопром" сообщало, что трубные заводы страны, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-полькой границе. До того, Европейская бизнес ассоциация подсчитала, что украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов. С каждым днём эта сумма становится больше. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_7fce2b4cec0925a96abf0d963a8ec2ff.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, протесты, акции протеста, кпп, граница
Новости, Украина, Польша, протесты, акции протеста, КПП, граница
Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
В результате протестов польских перевозчиков, на границе с Украиной по обе стороны контрольно-пропускных пунктов заблокированы около 11-ти тысяч грузовиков. Об этом, 25 ноября, сообщает телеграм-канал UA War Infographics, приводя соответствующую инфографику
По данным источника, самая большая очередь состоящая приблизительно четырех тысяч грузовиков растянулась на КПП "Корчева – Краковец". Более 2,7 тысячи машин ожидают въезда в Польшу, а на Украину хотят попасть водители 1,2 тысяч грузовиков.
Ранее отраслевое объединение горно-металлургического комплекса Украины "Укртрубопром" сообщало, что трубные заводы страны, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-полькой границе.
До того, Европейская бизнес ассоциация подсчитала, что украинские компании за время простоя из-за блокировки границы польскими перевозчиками потеряли уже почти 8,5 миллиона долларов. С каждым днём эта сумма становится больше.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.