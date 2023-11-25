"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку станет легче, но полностью обстрелы не прекратятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно, рассказал военный эксперт.
Вопрос состоит в том, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать войсками ради удержания Авдеевки. Если события пойдут по сценарию Артемовска, это тоже хорошо, отметил он.
"Вообще смысл бахмутской мясорубки заключался в том, чтобы задержать нас, пока ВСУ готовили следующую линию обороны. Но я считаю, что это было глупое решение [ВСУ]. То же самое с Авдеевкой", - подчеркнул Крапивник.
Авдеевка имеет политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, российским войскам станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью не прекратятся, заключил собеседник издания.
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