"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку" - 25.11.2023 Украина.ру
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"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку" - 25.11.2023 Украина.ру
"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку станет легче, но полностью обстрелы не прекратятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2023-11-25T06:00
2023-11-25T06:00
новости
авдеевка
днр
оборона
россия
украина
армия
владимир зеленский
донецк
обстрелы
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Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно, рассказал военный эксперт.Вопрос состоит в том, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать войсками ради удержания Авдеевки. Если события пойдут по сценарию Артемовска, это тоже хорошо, отметил он.Авдеевка имеет политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, российским войскам станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью не прекратятся, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051253203.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, оборона, россия, украина, армия, владимир зеленский, донецк, обстрелы, бои
Новости, Авдеевка, ДНР, Оборона, Россия, Украина, армия, Владимир Зеленский, Донецк, обстрелы, бои

"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"

06:00 25.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку станет легче, но полностью обстрелы не прекратятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно, рассказал военный эксперт.
Вопрос состоит в том, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать войсками ради удержания Авдеевки. Если события пойдут по сценарию Артемовска, это тоже хорошо, отметил он.

"Вообще смысл бахмутской мясорубки заключался в том, чтобы задержать нас, пока ВСУ готовили следующую линию обороны. Но я считаю, что это было глупое решение [ВСУ]. То же самое с Авдеевкой", - подчеркнул Крапивник.

Авдеевка имеет политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, российским войскам станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью не прекратятся, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Михаил Амерберг интервью
23 ноября, 04:29
Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи СандуВладимир Путин в своей речи 24 февраля прямо заявил, что виновники массовой гибели людей в Одессе должны понести за свои преступления ответственность. Люди в Одессе этого ждут. Люди в Тирасполе, в Кишиневе и Комрате тоже ждут справедливости. Они же видят, что творят режимы Зеленского и Санду.
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
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