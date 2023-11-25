https://ukraina.ru/20231125/1051273417.html

"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"

"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку" - 25.11.2023 Украина.ру

"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"

Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку станет легче, но полностью обстрелы не прекратятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-25T06:00

2023-11-25T06:00

2023-11-25T06:00

новости

авдеевка

днр

оборона

россия

украина

армия

владимир зеленский

донецк

обстрелы

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Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно, рассказал военный эксперт.Вопрос состоит в том, насколько президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать войсками ради удержания Авдеевки. Если события пойдут по сценарию Артемовска, это тоже хорошо, отметил он.Авдеевка имеет политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, российским войскам станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью не прекратятся, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051253203.html

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новости, авдеевка, днр, оборона, россия, украина, армия, владимир зеленский, донецк, обстрелы, бои