В затяжном конфликте на Украине у Путина "появляется шанс" - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру
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В затяжном конфликте на Украине у Путина "появляется шанс" - Bloomberg
В затяжном конфликте на Украине у Путина "появляется шанс" - Bloomberg - 24.11.2023 Украина.ру
В затяжном конфликте на Украине у Путина "появляется шанс" - Bloomberg
По мере углубления конфликта в секторе Газа всё больше политиков и простых граждан в США и ЕС задаются вопросом, стоит ли продолжать финансировать боевые действия на Украине, которые, по признанию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, находятся в тупике. Об этом говорится в опубликованном 24 ноября материале Bloomberg
2023-11-24T12:22
2023-11-24T12:33
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Министры обороны примерно 50 стран так называемой контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн", в ходе встречи 22 ноября подтвердили свою поддержку Киеву. Однако в частном порядке чиновники демонстрируют более мрачные настроения, признавая, что поставки оружия замедлились, а финансовая помощь Киеву вовсе оказалась приостановлена ​​из-за внутренних противоречий.За последние недели давление на Зеленского усилилось, чтобы Украина хоть каким-то образом "проложила себе путь к победе" после безрезультатного летнего контрнаступления. Однако, по мнению авторов статьи, когда вы входите в очередную зиму с нехваткой боеприпасов, успешно действовать на поле боя становится всё сложнее. Ещё одной проблемой для Киева является недостаточная численность личного состава ВСУ, в то время как Россия продолжает перебрасывать на фронт новые войска.По мнению ряда аналитиков, Киев осознаёт, что военные успехи облегчат западным партнёрам наращивание помощи. Но ещё до обострения палестино-израильского конфликта украинские официальные лица "отмечали снижение интереса" к украинским событиям. По словам Владимира Зеленского, он сейчас особенно "сосредоточен на получении помощи от Запада", хотя его [Запада] фокус внимания смещается на Ближний Восток, "а без поддержки Украине придётся отступить"."Реальность для Украины такова, что за год линия фронта в войне практически не изменилась. Европейцы терпят неудачу в своих попытках поставлять крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, в то время как появляются признаки политической усталости, особенно в США, самом важном покровителе Украины", - отмечается в статье.Авторы обеспокоены, что уменьшение или недостаточность помощи "может преждевременно вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры с позиции слабости". Или что ещё хуже, позволив России прорваться через украинские укрепления "вовсе лишить [президента России Владимира] Путина стимула к переговорам". Сильнее всего такая перспектива пугает лидеров прибалтийских стран.Неопределённости добавляет и ситуация в США, где Пентагону "уже пришлось сократить поток оружия на Украину из-за тупиковой ситуации в Конгрессе". А президентская избирательная кампания в следующем году ещё больше усложнит выделение для помощи Киеву необходимых ресурсов.Хотя сейчас запросы Израиля к США о военной помощи мало пересекаются с системами вооружений, в которых нуждается Украина, Киев уже ощутил сокращение поставок 155-миллиметровых снарядов. Если же конфликт в Газе будет развиваться, это ещё больше усугубит проблемы с поставками.Посетивший недавно Киев глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter) на днях заявил, что США должны уделять внимание не только к Зеленскому и Путину, но и европейским союзникам, а также американской общественности."Борьба Украины против агрессии Путина - это марафон, а не спринт", - подчеркнул Остин.
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Новости, США, ЕС, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, Владимир Зеленский, ВСУ

В затяжном конфликте на Украине у Путина "появляется шанс" - Bloomberg

12:22 24.11.2023 (обновлено: 12:33 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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По мере углубления конфликта в секторе Газа всё больше политиков и простых граждан в США и ЕС задаются вопросом, стоит ли продолжать финансировать боевые действия на Украине, которые, по признанию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, находятся в тупике. Об этом говорится в опубликованном 24 ноября материале Bloomberg
Министры обороны примерно 50 стран так называемой контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн", в ходе встречи 22 ноября подтвердили свою поддержку Киеву. Однако в частном порядке чиновники демонстрируют более мрачные настроения, признавая, что поставки оружия замедлились, а финансовая помощь Киеву вовсе оказалась приостановлена ​​из-за внутренних противоречий.
За последние недели давление на Зеленского усилилось, чтобы Украина хоть каким-то образом "проложила себе путь к победе" после безрезультатного летнего контрнаступления. Однако, по мнению авторов статьи, когда вы входите в очередную зиму с нехваткой боеприпасов, успешно действовать на поле боя становится всё сложнее. Ещё одной проблемой для Киева является недостаточная численность личного состава ВСУ, в то время как Россия продолжает перебрасывать на фронт новые войска.

"За пределами поля боя некоторые в США и Европе начинают задаваться вопросом, могут ли они продолжать направлять и без того ограниченные ресурсы на то, что, по признанию главного украинского генерала, находится в тупике", - пишет Bloomberg.

По мнению ряда аналитиков, Киев осознаёт, что военные успехи облегчат западным партнёрам наращивание помощи. Но ещё до обострения палестино-израильского конфликта украинские официальные лица "отмечали снижение интереса" к украинским событиям. По словам Владимира Зеленского, он сейчас особенно "сосредоточен на получении помощи от Запада", хотя его [Запада] фокус внимания смещается на Ближний Восток, "а без поддержки Украине придётся отступить".
"Реальность для Украины такова, что за год линия фронта в войне практически не изменилась. Европейцы терпят неудачу в своих попытках поставлять крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, в то время как появляются признаки политической усталости, особенно в США, самом важном покровителе Украины", - отмечается в статье.
Авторы обеспокоены, что уменьшение или недостаточность помощи "может преждевременно вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры с позиции слабости". Или что ещё хуже, позволив России прорваться через украинские укрепления "вовсе лишить [президента России Владимира] Путина стимула к переговорам". Сильнее всего такая перспектива пугает лидеров прибалтийских стран.
Неопределённости добавляет и ситуация в США, где Пентагону "уже пришлось сократить поток оружия на Украину из-за тупиковой ситуации в Конгрессе". А президентская избирательная кампания в следующем году ещё больше усложнит выделение для помощи Киеву необходимых ресурсов.
Хотя сейчас запросы Израиля к США о военной помощи мало пересекаются с системами вооружений, в которых нуждается Украина, Киев уже ощутил сокращение поставок 155-миллиметровых снарядов. Если же конфликт в Газе будет развиваться, это ещё больше усугубит проблемы с поставками.
"По словам людей в Москве, знакомых с реальностью, Россия видит, что перед лицом длительной войны ситуация меняется в её пользу. По их мнению, у Путина есть два варианта: продолжать упорно работать, чтобы измотать своего противника и его союзников, или попытаться нанести новый мощный удар весной. Последнее, вероятно, потребует провести непопулярную массовую мобилизацию", - отмечают авторы статьи.
Посетивший недавно Киев глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter) на днях заявил, что США должны уделять внимание не только к Зеленскому и Путину, но и европейским союзникам, а также американской общественности.
"Борьба Украины против агрессии Путина - это марафон, а не спринт", - подчеркнул Остин.
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 17:35
Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один деньВ среду, 22 ноября, в режиме видеоконференции состоялось 17-е заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн"
 
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