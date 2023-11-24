Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины - 24.11.2023 Украина.ру
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Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины
Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины - 24.11.2023 Украина.ру
Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины
Дополнительное финансирование позволит повысить продовольственную безопасность Украины, сообщается на сайте МИД Финляндии
2023-11-24T12:04
2023-11-24T12:04
новости
новости украины
зерно
всемирная продовольственная программа оон
финляндия
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Финляндия предоставит 3 миллиона евро для улучшения продовольственной безопасности Украины. Финансирование направят на поддержку украинского экспорта зерна в страны, "продовольственная безопасность которых пострадала после начала специальной военной операции на Украине". К пострадавшим Финляндия относит регионы Африки. В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) украинское зерно будет закуплено и якобы доставлено в африканские страны.Остальная часть средств будет направлена на разминирование сельских районов Украины и возобновления аграрных работ. По оценкам, около трети угодий её сейчас заминированы, из-за чего тысячи ферм и домохозяйств не могут обрабатывать поля. Чтобы решить эту проблему, ВПП и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций запустили на Украине новую программу, которая сочетает в себе разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития.Ранее Финляндия оказала поддержку экспорту зерна из Украины в размере 11,5 млн евро. 25 ноября на Украине состоится Международный саммит по продовольственной безопасности
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новости, новости украины, зерно, всемирная продовольственная программа оон, финляндия
Новости, Новости Украины, зерно, Всемирная продовольственная программа ООН, Финляндия

Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины

12:04 24.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Дополнительное финансирование позволит повысить продовольственную безопасность Украины, сообщается на сайте МИД Финляндии
Финляндия предоставит 3 миллиона евро для улучшения продовольственной безопасности Украины. Финансирование направят на поддержку украинского экспорта зерна в страны, "продовольственная безопасность которых пострадала после начала специальной военной операции на Украине". К пострадавшим Финляндия относит регионы Африки. В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) украинское зерно будет закуплено и якобы доставлено в африканские страны.

"2 миллиона евро будут направлены в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Зерно из Украины", реализуемой ВПП", – уточнили в МИДе.

Остальная часть средств будет направлена на разминирование сельских районов Украины и возобновления аграрных работ. По оценкам, около трети угодий её сейчас заминированы, из-за чего тысячи ферм и домохозяйств не могут обрабатывать поля. Чтобы решить эту проблему, ВПП и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций запустили на Украине новую программу, которая сочетает в себе разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития.
"Поддерживая восстановление сельскохозяйственного сектора Украины, мы помогаем улучшить ее продовольственную безопасность и оживить ее экономику", — говорит министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.
Ранее Финляндия оказала поддержку экспорту зерна из Украины в размере 11,5 млн евро. 25 ноября на Украине состоится Международный саммит по продовольственной безопасности
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 11:56
Польский политик призвал открыть порты для Украины и заработать на зернеВаршава должна воспользоваться тем, что произошло в результате украинского конфликта, полагает член "Гражданской коалиции" Польши Павел Коваль
 
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Заголовок открываемого материала
12:04Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины
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