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Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины

Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины - 24.11.2023 Украина.ру

Финляндия направит 3 млн евро на поддержку экспорта зерна Украины

Дополнительное финансирование позволит повысить продовольственную безопасность Украины, сообщается на сайте МИД Финляндии

2023-11-24T12:04

2023-11-24T12:04

2023-11-24T12:04

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Финляндия предоставит 3 миллиона евро для улучшения продовольственной безопасности Украины. Финансирование направят на поддержку украинского экспорта зерна в страны, "продовольственная безопасность которых пострадала после начала специальной военной операции на Украине". К пострадавшим Финляндия относит регионы Африки. В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) украинское зерно будет закуплено и якобы доставлено в африканские страны.Остальная часть средств будет направлена на разминирование сельских районов Украины и возобновления аграрных работ. По оценкам, около трети угодий её сейчас заминированы, из-за чего тысячи ферм и домохозяйств не могут обрабатывать поля. Чтобы решить эту проблему, ВПП и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций запустили на Украине новую программу, которая сочетает в себе разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития.Ранее Финляндия оказала поддержку экспорту зерна из Украины в размере 11,5 млн евро. 25 ноября на Украине состоится Международный саммит по продовольственной безопасности

https://ukraina.ru/20231025/1050469093.html

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