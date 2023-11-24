Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии - 24.11.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231124/1051302371.html
Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии
Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии - 24.11.2023 Украина.ру
Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии
Национальный банк Румынии "планирует организовать ряд мероприятий, чтобы вновь заявить (…), что Румыния имеет полностью действительное с исторической и юридической точки зрения право потребовать возвращения её золотого запаса". Эти слова на истекающей неделе (20 ноября) произнёс управляющий этим учреждением Мугура Исэреску
2023-11-24T09:22
2023-11-24T09:22
история
история
румыния
россия
золото
первая мировая война
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Проблема "румынского золота", ввезённого в Россию во время Первой мировой войны и конфискованного советским правительством не нова. После распада Советского Союза каждое десятилетие румынские правительства непременно ставят вопрос о вывезенных в 1916-17 годах в Москву золотых слитках и монетах.Сама необходимость перевозки на восток румынских драгоценностей объясняется катастрофой, постигшей Бухарест сразу после его вступления на стороне Антанты в Мировую войну. Румынская армия была быстро разгромлена, а основная часть страны (включая столицу) оказалась под контролем государств Германского блока.Существовала угроза падения и восточной столицы Румынии (древнего молдавского города Яссы), а это обусловило эвакуацию в Российскую империю предприятий военно-промышленного комплекса, образовательных учреждений, органов государственной власти. На повестке стоял вопрос переезда в Россию и румынской королевской семьи. Авуары Центрального банка дунайского королевства передавались на хранение финансовых органов Москвы.В декабре 1916 года специальный поезд из 17-ти вагонов вывез из Ясс первую часть драгоценного груза (1738 ящиков). Важно, что в спешке детальной описи перевозимого не проводилось.Летом 1917 года, когда Россией уже управляло Временное правительство из Румынии последовал второй, ещё более длинный "золотой поезд". В нём было 24 вагона (1729 ящиков).Царские власти и Временное правительство гарантировали Румынии сохранность его золота. Однако пришедшие на исходе 1917 года к власти большевики конфисковали золотой фонд у "румынской олигархии" и заявили, что передадут его "в руки румынского народа". Возникшие впоследствии социалистические правительства в Бухаресте интерпретировали данную формулировку в своих интересах.Причиной столь резкого демарша являлась оккупация, а затем и аннексия в 1918 году Румынией Бессарабии, являвшейся международно признанной частью Российского государства.Первую инвентаризацию содержимого румынских фондов, доставленных в Москву, провели в 1923-24 годах. Наряду с золотыми слитками и монетами в них обнаружили архивы государственных учреждений, бумагу для производства банкнот, меховые вещи, посуду, вино и даже порох. Содержимое было оценено Народным комиссариатом финансов в 117,9 млн золотых рублей (эквивалент 91,28 тонны золота).Но встречные финансовые претензии были и у российского правительства. Дело в том, что после выхода РСФСР из Мировой войны Румыния наложила руку на огромное русское имущество на своей территории. Кроме того, значительные активы достались Бухаресту на территории Бессарабии.Королевство заявило, что считает российское имущество "залогом" возврата находящихся в Москве своих золотых фондов. Тем не менее, это не мешало румынским властям пустить в продажу 500 паровозов и 200 пароходов из числа этого "залога". РСФСР вынуждена была тратить средства из своего золотого запаса, чтобы впоследствии покупать их за рубежом.Стоимость только военных объектов России, которыми завладела Румыния оценивалась советскими властями в 2,7 млрд рублей (золотом). Официальный же долг Румынии перед Россией к моменту окончания войны оценивался до 1,72 млрд золотых рублей, что равноценно примерно 1330 тоннам золота.Таким образом баланс во взаимных претензиях складывался не в пользу Бухареста. Тем более, что по итогам Второй мировой войны Румыния обязалась выплатить СССР репарации в $ 300 млн (что соответствовало 335 тоннам чистого золота). $ 220 млн из них по гуманитарным соображениям были зачтены в счёт "королевского золота".Тем не менее румынским правительствам долгое время удавалось использовать важное геополитическое положение своего государства и эксплуатировать тему возврата золотого запаса королевства.Вопрос о возврате Советской Россией румынского золота обсуждался на Конференциях в Копенгагене и Лондоне в 1920 году. В Варшаве в 1921 году советская сторона выражала готовность вернуть золотой запас после возобновления дипломатического сотрудничества двух стран.В 1934 году в знак "доброй воли" руководство СССР направило в Бухарест 17 вагонов румынского имущества. В них в основном были архивы румынского правительства, а также 12 тонн золота.В конце 40-х годов прошлого века Иосиф Сталин не просто списал Румынии её репарации, но и выделил для формирования золотого запаса новой социалистической республики 30 тонн золота.Щедрый дар Социалистической Румынии сделал Никита Хрущёв. Он направил в Бухарест 4 тонны благородного металла и все историко-художественные ценности (39 320 предметов) из румынских музеев.Леонид Брежнев санкционировал передачу Румынии ещё 8 тонн золота. Однако Николае Чаушеску просил большего. По его расчётам СССР оставался ещё "должен" 93 тонны.Последний "золотой поезд" с территории нашей страны ушёл в Румынию в "перестроечное" время. В 1986 году Михаил Горбачёв пытался обеспечить лояльность своей внешней политике Бухареста за счёт передачи ему ещё 10-ти тонн золота.Суверенная Россия оказалась для румынских визави куда менее комфортным партнёром. В 1994 году на переговорах в Москве лидер постсоциалистический Румынии Ион Илиеску вновь поставил вопрос о возврате золота Румынского королевства. В ответ он получил многообещающие заверения. В знак дружбы ему даже символически были переданы 12 золотых монет (по 77 грамм каждая) из первого "золотого поезда". Однако то был последний подобный подарок.
https://ukraina.ru/20230130/1043038917.html
https://ukraina.ru/20200501/1027582293.html
https://ukraina.ru/20230203/1043166070.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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5
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история, румыния, россия, золото, первая мировая война
История, История, Румыния, Россия, золото, Первая мировая война

Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии

09:22 24.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
Национальный банк Румынии "планирует организовать ряд мероприятий, чтобы вновь заявить (…), что Румыния имеет полностью действительное с исторической и юридической точки зрения право потребовать возвращения её золотого запаса". Эти слова на истекающей неделе (20 ноября) произнёс управляющий этим учреждением Мугура Исэреску
Проблема "румынского золота", ввезённого в Россию во время Первой мировой войны и конфискованного советским правительством не нова. После распада Советского Союза каждое десятилетие румынские правительства непременно ставят вопрос о вывезенных в 1916-17 годах в Москву золотых слитках и монетах.
Сама необходимость перевозки на восток румынских драгоценностей объясняется катастрофой, постигшей Бухарест сразу после его вступления на стороне Антанты в Мировую войну. Румынская армия была быстро разгромлена, а основная часть страны (включая столицу) оказалась под контролем государств Германского блока.
Существовала угроза падения и восточной столицы Румынии (древнего молдавского города Яссы), а это обусловило эвакуацию в Российскую империю предприятий военно-промышленного комплекса, образовательных учреждений, органов государственной власти. На повестке стоял вопрос переезда в Россию и румынской королевской семьи. Авуары Центрального банка дунайского королевства передавались на хранение финансовых органов Москвы.
В декабре 1916 года специальный поезд из 17-ти вагонов вывез из Ясс первую часть драгоценного груза (1738 ящиков). Важно, что в спешке детальной описи перевозимого не проводилось.
Летом 1917 года, когда Россией уже управляло Временное правительство из Румынии последовал второй, ещё более длинный "золотой поезд". В нём было 24 вагона (1729 ящиков).
30 января, 09:00История
Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
Царские власти и Временное правительство гарантировали Румынии сохранность его золота. Однако пришедшие на исходе 1917 года к власти большевики конфисковали золотой фонд у "румынской олигархии" и заявили, что передадут его "в руки румынского народа". Возникшие впоследствии социалистические правительства в Бухаресте интерпретировали данную формулировку в своих интересах.
Причиной столь резкого демарша являлась оккупация, а затем и аннексия в 1918 году Румынией Бессарабии, являвшейся международно признанной частью Российского государства.
Первую инвентаризацию содержимого румынских фондов, доставленных в Москву, провели в 1923-24 годах. Наряду с золотыми слитками и монетами в них обнаружили архивы государственных учреждений, бумагу для производства банкнот, меховые вещи, посуду, вино и даже порох. Содержимое было оценено Народным комиссариатом финансов в 117,9 млн золотых рублей (эквивалент 91,28 тонны золота).
Но встречные финансовые претензии были и у российского правительства. Дело в том, что после выхода РСФСР из Мировой войны Румыния наложила руку на огромное русское имущество на своей территории. Кроме того, значительные активы достались Бухаресту на территории Бессарабии.
Королевство заявило, что считает российское имущество "залогом" возврата находящихся в Москве своих золотых фондов. Тем не менее, это не мешало румынским властям пустить в продажу 500 паровозов и 200 пароходов из числа этого "залога". РСФСР вынуждена была тратить средства из своего золотого запаса, чтобы впоследствии покупать их за рубежом.
Стоимость только военных объектов России, которыми завладела Румыния оценивалась советскими властями в 2,7 млрд рублей (золотом). Официальный же долг Румынии перед Россией к моменту окончания войны оценивался до 1,72 млрд золотых рублей, что равноценно примерно 1330 тоннам золота.
Никита Сергеевич Хрущев выступает на митинге трудящихся - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая 2020, 15:00
Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии29 апреля 2020 года Сенат Румынии отклонил очередную попытку создания венгерской административно-территориальной автономии в Северной Трансильвании. Вокруг судьбы этого региона уже неоднократно вспыхивали споры между Бухарестом и Будапештом. Однако в 1945 г. к числу претендентов на часть Трансильвании едва не присоединилась Советская Украина
Таким образом баланс во взаимных претензиях складывался не в пользу Бухареста. Тем более, что по итогам Второй мировой войны Румыния обязалась выплатить СССР репарации в $ 300 млн (что соответствовало 335 тоннам чистого золота). $ 220 млн из них по гуманитарным соображениям были зачтены в счёт "королевского золота".
Тем не менее румынским правительствам долгое время удавалось использовать важное геополитическое положение своего государства и эксплуатировать тему возврата золотого запаса королевства.
Вопрос о возврате Советской Россией румынского золота обсуждался на Конференциях в Копенгагене и Лондоне в 1920 году. В Варшаве в 1921 году советская сторона выражала готовность вернуть золотой запас после возобновления дипломатического сотрудничества двух стран.
В 1934 году в знак "доброй воли" руководство СССР направило в Бухарест 17 вагонов румынского имущества. В них в основном были архивы румынского правительства, а также 12 тонн золота.
В конце 40-х годов прошлого века Иосиф Сталин не просто списал Румынии её репарации, но и выделил для формирования золотого запаса новой социалистической республики 30 тонн золота.
Щедрый дар Социалистической Румынии сделал Никита Хрущёв. Он направил в Бухарест 4 тонны благородного металла и все историко-художественные ценности (39 320 предметов) из румынских музеев.
Остров Змеиный
3 февраля, 08:06История
Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии
Леонид Брежнев санкционировал передачу Румынии ещё 8 тонн золота. Однако Николае Чаушеску просил большего. По его расчётам СССР оставался ещё "должен" 93 тонны.
Последний "золотой поезд" с территории нашей страны ушёл в Румынию в "перестроечное" время. В 1986 году Михаил Горбачёв пытался обеспечить лояльность своей внешней политике Бухареста за счёт передачи ему ещё 10-ти тонн золота.
Суверенная Россия оказалась для румынских визави куда менее комфортным партнёром. В 1994 году на переговорах в Москве лидер постсоциалистический Румынии Ион Илиеску вновь поставил вопрос о возврате золота Румынского королевства. В ответ он получил многообещающие заверения. В знак дружбы ему даже символически были переданы 12 золотых монет (по 77 грамм каждая) из первого "золотого поезда". Однако то был последний подобный подарок.
 
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