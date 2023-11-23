https://ukraina.ru/20231123/1051286315.html

Угроза для Приднестровья, Зеленский и план Трампа. О чём говорили эксперты 23 ноября

Угроза для Приднестровья, Зеленский и план Трампа. О чём говорили эксперты 23 ноября - 23.11.2023 Украина.ру

Угроза для Приднестровья, Зеленский и план Трампа. О чём говорили эксперты 23 ноября

Украина.ру, 23.11.2023

2023-11-23T16:51

2023-11-23T16:51

2023-11-23T16:51

эксклюзив

сша

украина

россия

джо байден

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Молдавия готовит провокациюНакануне сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что Молдавия на границе с ПМР с помощью инженерной техники начала рыть окопы и возводить бетонные сооружения, а это вызывает в Тирасполе обеспокоенность.Молдавия стали активно накачивать оружием еще до президентства Майи Санду, отмечает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Просто сейчас этот процесс набрал серьезные обороты. Вообще, уверен эксперт, режим Санду – это самый верный союзник киевского режима во всем восточноевропейском регионе. Санду его поддерживает более активно, чем та же Польша, с которой лично у Зеленского сейчас – свои трения."Самолет с западной техникой и боеприпасами, который приземлился в Кишиневе – это лишь малая толика того, что попадает в Молдову наземным транспортом. Это делается подальше от лишних глаз. И мне абсолютно понятно, что готовится какая-то провокация", – сказал Амерберг.По его мнению, расконсервирование приднестровского конфликта сейчас выгодно не столько США, сколько Великобритании: есть версия, что Лондон хочет сорвать китайский план урегулирования украинского конфликта, о котором Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену во время личной встречи.Такое урегулирование невыгодно Британии и частично невыгодно администрации Байдена. А обострение в Приднестровье тотально усугубит эту ситуацию, что приведет к совершенно непредсказуемым последствиям."Что касается инженерных работ, которыми занимается Молдова, то в Кишиневе прекрасно понимают, что это все отслеживается. Это часть психологического давления на Приднестровье, которое оказывается очень давно: и на простых людей, и на чиновников, и на силовиков.К каждой социальной группе ищется свой ключик. Их пытаются деморализовать. А вдруг действительно готовится вооруженная агрессия?Но пока у Молдовы есть одно слабое место. Даже в молдавской армии – минимальное количество людей, которые готовы воевать. Следовательно, их придется компенсировать наемниками", – заявил Амерберг."Зеленский проявляет политическую нечуткость"Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудить его предложения по перемирию между Россией и Украиной.Если Зеленский – умный человек, он должен был понять, что Трамп стал в США для спонсоров Киева, американских либералов табуированной фигурой, говорит журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.СМИ в США и ЕС разгоняют истерику, что, если Трамп придет к власти, экономическая и военная помощь Украине будут прекращена.Поэтому Зеленский проявляет политическую нечуткость. Он как бы пытается сказать, что ему все равно, кто будет президентом США, он примет любой выбор американского народа, уверен Бабич.При этом, продолжает он, Зеленскому нужны успехи, потому что вся мировая пресса пишет, что его контрнаступление провалилось. Успехи если не на поле боя, то пусть спецслужбы что-нибудь сделают."Можно ожидать чего угодно и быть готовыми к любой гадости. Но это разговоры в духе отчаяния.План Украины непонятен. Они находятся в кризисной стадии. Мы тоже находились в кризисе, когда не взяли Киев. Было не совсем понятно, чего мы хотим. Сейчас эту стадию переживают они", – сообщил журналист.Шаткое перемирие в ГазеИзраиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.Даже если эта конкретная договорённость будет в какой-то мере выполнена, это не изменит общей картины, убеждён почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Конфликт длится десятилетиями. В обстановке недоверия и взаимной ненависти выросли целые поколения, добавляет он. Причём под этими эмоциями лежит фундамент экономических интересов."Остановить конфликт можно ровно теми же средствами, что и конфликт на Украине: прекратить подливать масла в огонь. Как только Израиль перестанет получать помощь США и его клевретов, можно будет говорить о заморозке, а после заморозки — об урегулировании.Но, боюсь, американские элиты не заинтересованы в мирном урегулировании конфликтов по всему миру", – сказал адвокат.Также он прокомментировал заявления президента США Джо Байдена, поручившего подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые притесняют палестинцев."Число жертв поселенцев — около полутора сотен, число жертв израильской армии перевалили за 13 тысяч человек. Но Байден поручает подготовить санкции именно против поселенцев, продолжая поддерживать войну Израиля.Действие не призвано защитить невинных людей, оно нужно лишь для того чтобы снизить накал страстей внутри США. На фоне неутихающих массовых пропалестинских протестов, заявление о возможности некоего антиизраильского шага в будущем — лишь попытка канализировать гнев американцев, недовольных политикой Белого дома.И это в какой-то мере сработает. Тем, кто не погружён глубоко в тонкости конфликта, достаточно будет разговоров о санкциях против поселенцев, чтобы поверить в добрые намерения президента. И Байден получит несколько дополнительных процентов голосов на выборах", – пояснил Краснов.

https://ukraina.ru/20231123/1051253203.html

https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html

https://ukraina.ru/20231123/1051257040.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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