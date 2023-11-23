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"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах

"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах - 23.11.2023 Украина.ру

"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах

Бенюк поддержал националистку Ирину Фарион, назвав "не украинцами" говорящих по-русски военных и гражданских граждан страны. Об этом пишет издание "Страна.UA"

2023-11-23T12:09

2023-11-23T12:09

2023-11-23T12:09

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Народный артист Украины Богдан Бенюк уверен: Фарион "сказала правильную вещь", потому что использовать для общения русский язык – значит продвигать "русский мир" на Украине.По мнению Бенюка, к "захватчиками" относятся все украинцы, которые говорят по-русски несмотря на СВО, а также те, кто изъясняясь на русском, уехали за границу."Надо задуматься тем людям, которые выросли на Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Потому что тот гражданин Украины, который является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские", – сказал Бенюк.Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. Креминь убеждён, что это понятие "навязала" Россия. Он напомнил, что в июле 2021 году Конституционный суд Украины принял решение о том, что понятия "русскоязычное населения Украины" не существует.

https://ukraina.ru/20231122/1051244379.html

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новости, новости украины, русофобия, украинский язык, русский язык, ирина фарион